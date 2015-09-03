Свежий выпуск Региональный слет молодежи Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Три дня в летнем лагере «Достык» пролетели для более чем сотни активистов, собравшихся со всей области, как один миг. Молодые люди разделились на четыре команды: «Жалынды жастар», «Барыс», «Сұңқар» и «Бірлік», каждая из которых приняла участие в семинарах-тренингах и дебатах, высказав свою позицию по ряду актуальных тем, касающихся, в частности, реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и Года Ассамблеи народа Казахстана. Насыщенная программа также включала презентацию команд, спортивные соревнования, конкурс национальных блюд.

Завершился региональный слет молодежи подведением итогов конкурсов и награждением победителей. Лучшей командой стала «Жалынды жастар», 2-е место заняла «Сұңқар», 3-е – «Бірлік». По итогам слета делегатам вручили сертификаты, а победителям спортивных соревнований и конкурсов – дипломы и ценные призы.



