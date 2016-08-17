​Региональный транзит «зеленых» практик

Мероприятие организовано общест­венным объединением «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», акиматом и региональной палатой предпринимателей «Атамекен» Карагандинской области при поддержке Международного секретариата G-Global.

На церемонии открытия центра выступил руководитель Международного секретариата G-Global Серик Нугербеков, который отметил знаковость данного события в переходе республики к «зеленой» экономике, в успешном проведении ЕХРО 2017 и поддержке гражданских инициатив в области «зеленых» инноваций и практики.

– Открытие Центра «зеленых» технологий в Караганде – это реальный пример того, что инициатива Главы государства об активном участии гражданского сообщества в развитии «зеленой» экономики и подготовке к ЕХРО положила начало новым тенденциям, связанным с формированием в стране «зеленой» культуры, «зеленого» бизнеса и инноваций. Сегодня мы видим, что позитивный опыт арнасайской Народной академии «зеленых» технологий начал распространяться в другие регионы рес­публики, становясь мощным стимулом инновационной активности в стране, – подчеркнул С. Нугербеков.

Он также отметил, что «зеленая» экономика – это не только альтернативные источники энергии, но и образ жизни, мышления и деятельности общества в целом. Как показывает опыт, одной осведомленности мало для того, чтобы на местах начали возникать локальные очаги «зеленой» экономики. Для этого нужны центры «зеленых» технологий, способствующие транзиту опыта и знаний по регионам. И не случайно, что такая платформа сегодня формируется в Караганде, где немало людей, обладающих креативностью и чувствительностью к новациям. Один из них – директор Карагандинского технологического колледжа Валерий Голунов, который сумел объединить в коллективе людей с нестандартным мышлением и новаторскими качествами. Их стараниями сегодня на базе колледжа действует полноценная демонстративная площадка «зеленых» технологий.

Здесь есть и теплица, работающая на «зеленой» основе, где выращиваются экологически чистые продукты, в том числе базилик, который высоко востребован на рынке лекарственного сырья. Здесь также можно ознакомиться с проект­ными образцами новых технологий, разработанными инноваторами центра. Многие из этих разработок претендуют на уникальность. Почти в каждой из них применены радикальные технологические решения и подходы. Например, модель ветровой установки для подачи и очистки воды интересна тем, что эта технология может работать автономно годами без присмотра человеком. Она может служить также и в качестве ветрофонтана, привнося в городские ландшафты собственное великолепие, а главное – бесплатную свежесть и прохладу.

– Сегодня на традиционные фонтаны мы тратим много энергии и средств на обустройство, подведение коммуникаций и эксплуатацию. А тут – затрат минимум и эффекта куда больше, – поясняют разработчики.

Как сообщил руководитель колледжа, в ближайшей перспективе настоящий образец такой установки будет функцио­нировать на территории центра, чтобы люди воочию убеждались в эффективности подобных технологий. Еще один инновационный образец, который был показан участникам мероприятия – это оконный гелиостеклопакет для автономного обогрева и освещения зданий. Следует отметить, что сегодня на глобальном рынке инноваций немало подобных предложений. Тем не менее, судя по оценкам экспертов, у целого ряда проектов карагандинских инноваторов в области освоения солнечной энергии есть свои уникальные преимущества и ноу-хау.

Между тем, подчеркивая важность актуализации и распространения «зеленых» практик в сельских глубинках, руководитель Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова отметила, что сегодня именно село может выступить драйвером «зеленого» роста в нашей стране. Этому способствуют современные векторы и тренды развития АПК, подкрепленные соответствующей политикой Правительства, а также усилия ключевых общест­венных организаций страны в сфере продвижения глобальной инициативы Главы государства «Зеленый мост». Она также напомнила о том, какой внушительный потенциал преобразований кроется в контексте «зеленой» экономики. Например, только гелиостеклопластики несут будущей практике градостроительства абсолютно новые технологические решения и новый дизайн. И, несомненно, это привнесет совершенно иное культурное содержание в облик наших городов. При этом знаменательно, что в процессе созидания новых граней развития есть и весомая лепта карагандинского центра «зеленых» технологий.

Кстати, первый подобный центр обу­чения «зеленым» технологиям – Народная академия «зеленых» технологий и инноваций – действует не первый год в поселке Арнасай Акмолинской области. На сегодня здесь прошли обучение «зеленым» практикам и технологиям экономии ресурсов свыше одной тысячи граждан из разных регионов страны. При этом эффект от внедрения энерго­сберегающих и «зеленых» технологий в образовательных учреждениях страны составил более 5 млн тенге экономии в год. И это только начало. Немудрено, что в масштабе страны эффективность средств в результате активизации работы в данном направлении будет колоссальной.

По словам руководителя карагандинского регионального филиала Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Майи Агадиловой, на сегодня региональным филиалом обучено «зеленым» практикам более сотни сельских женщин по области. При этом немало примеров, когда женщины, прошедшие курсы обучения, открывают в селах собственный бизнес, основанный на «зеленых» технологиях.

Майя Агадилова убеждена, что регио­нальный Центр по распространению «зеленых» технологий задаст новый импульс активности этим процессам. Здесь будут обучать практическому применению энергоэффективных технологий, органическому земледелию с использованием «зеленых» методов выращивания сельхозпродукции и многому другому. Основная задача центра – тиражирование знаний и опыта в области «зеленых» практик в сельских районах области.

В рамках мероприятия участники посетили Дом ремесленников, который работает в городе шахтеров и объединяет в своих стенах десятки мастеров прикладного творчества – художников, ювелиров, гончаров и златошвеек, занимающихся изготовлением сувенирных изделий для туристической сферы.

Биназира Жумабек – мастерица по изготовлению сувенирных керамичес­ких изделий. Особым спросом среди ее покупателей пользуются черепашки, которые на вид почти ничем не отличаются от настоящих. Цены на эти изделия вполне доступные для всех покупателей, не только для туристов.

Мастера Дома ремесленников стремятся расширять ассортимент и улучшать качество своих изделий, чтобы на следую­щий год заслужить право представлять в Астане растущий потенциал народных промыслов Карагандинской области.