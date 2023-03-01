Регионы готовятся к голосованию

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Галина Вологодская, Флора Левина

Члены ЦИК Константин Петров
и Сабила Мустафина в рамках подготовки
к внеочередным выборам депутатов Мажилиса и маслихатов посетили с инспекционной поездкой ВКО и область Абай.

В поездке в регионы также участвовали ответственные сот­рудники аппарата Центризбиркома. В семинарах-совещаниях приняли участие руководители местных исполнительных органов, областных прокуратур, члены территориальных избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, долгосрочные наблюдатели за выборами от БДИПЧ ОБСЕ.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров на совещаниях с уполномоченными государственными органами и областными территориальными избирательными комиссиями заслушал доклады о проводимой в регионах работе по составлению списков избирателей, решению организационных вопросов, материально-техническом обеспечении избирательных участков, создании необходимых условий для граждан с инвалидностью...

Заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области Кинугул Бичуинов проинформировал, что по состоянию на 26 февраля в списки избирателей внесено 499 085 жителей региона.

В целях качественного информирования населения области проводится информационная работа через средства массовой информации и социальные сети. Для размещения наружной рек­ламы определено 167 мест. Кроме того, на LED-экранах транс­лируются информационные и агитационные видеоролики.

Для информирования населения о привязке к избирательным участкам в городах и районах области при акиматах функцио­нируют 12 call-центров. Проверить правильность регистрации на участках можно через сервис «Найди свой избирательный участок» портала «Центр элект­ронных услуг» и мобильного приложения Digital East.

Уточнены границы всех 533 избирательных участков. Все избирательные округа и участки готовы к работе. Их функционирование будет организовано с учетом действующего законодательства, санитарных норм и общественной безопасности.

Определено 470 мест (в областном центре – 33, городах и районах – 437) для размещения агитационных печатных материа­лов, оборудованных стендами, щитами и тумбами. Определено 200 мест для встреч кандидатов с избирателями.

В целях обеспечения физической доступности избирательных участков для лиц с инвалид­ностью на 264 участках для 1 784 избирателей с особыми потребностями решены вопросы организации голосования. Из 1 784 избирателей 650 пользуются креслами-колясками.

На сегодняшний день 495 участков расположены на первых этажах, 472 оснащены пандусами, 482 – тактильными указателями. В 424 участках будут предусмот­рены кабины для тайного голосования с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

В день голосования в 13 населенных пунктах, где проживают граждане с особыми потребнос­тями, будут организованы службы «Инватакси». В 113 участков намечено привлечь сурдопереводчиков.

Также в рамках семинара-совещания выступил начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Восточно-Казахстанской облас­ти Жандос Коныров, который проинформировал об осуществ­лении надзора за соблюдением законодательства участниками избирательного процесса в период проведения выборной кампании.

Руководитель аппарата акима области Абай Жасулан Сарсебаев проинформировал, что всего по области в списки избирателей включены 416 030 граждан.

В области функционируют сервисы поиска «Найди свой избирательный участок». Имеются сall-центры в городах и районах. Для упрощения получения справочной информации в режиме 24⁄7 действует единый контакт-центр по бесплатному номеру «109».

На сегодняшний день сформировано 11 территориальных, 141 окружная и 478 участковых избирательных комиссий. Все 478 участков подготовлены к работе, материально-технически обеспечены.

Жасулан Сарсебаев также сообщил, что в области количество лиц с инвалидностью составляет 2 687 человек. Все избирательные участки имеют необходимые усло­вия для организации их голосования, в том числе пандусы и тактильные указатели.

Также на избирательных участках по месту регистрации граж­дан в день голосования будут дополнительно установлены 15 передвижных пандусов. На 395 избирательных участках планируется организовать уголок для лиц с инвалидностью.

Планируется привлечение шести сурдопереводчиков, которые при необходимости смогут оказывать услуги онлайн. В день голосования 16 машин будут оказывать услуги службы «Инватакси».

В ходе совещаний Константин Петров и Сабила Мустафина разъяс­нили членам террито­риальных избиркомов новшества выборного законодательства, особенности текущей избирательной кампании.

Особо было отмечено, что избирательные комиссии должны держать на контроле все основные мероприятия по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов и быть готовыми провести эту важную и ответственную для страны кампанию в строгом соответствии с законом.

Кроме того, в рамках семинаров-совещаний для террито­риальных избирательных комиссий был проведен обучающий тренинг в форме деловой игры.

В ходе тренинга члены избирательных комиссий продемонстрировали процесс голосования на участках с охватом всех компонентов.

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