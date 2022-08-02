Регионы Казахстана с наибольшим ростом случаев коронавируса назвали в Минздраве

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что Казахстан находится в «зеленой» зоне по эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Между тем, по ее словам, в шести регионах страны отмечается значительный рост заболеваемости, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«С 20 июня в республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние сутки зарегистрирован 2 021 случай КВИ + и 1 случай КВИ -. Летальных случаев не зарегистрировано», – отметила Ажар Гиният на заседании Правительства РК.

По ее словам, согласно матрице оценки эпидситуации на сегодня город Нур-Султан находится в «желтой» зоне, а остальные регионы и в целом Казахстан – в «зеленой» зоне.

«Наибольший рост заболеваемости отмечается в шести регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в пять и более раз. В том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях в шесть раз, в Костанайской области – в пять раз», - добавила министр.

Ко второй группе регионов, где заболеваемость выросла от трех до пяти раз, по ее данным, относятся пять регионов: Северо-Казахстанская, Мангистауская, Кызылординская, Атырауская области и Нур-Султан.

В остальных регионах отмечается рост заболеваемости до трех раз.

За последние две недели в Алматы отмечается стабилизация эпидситуации по КВИ.

На сегодня занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных коек – 7%.