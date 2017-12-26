Общество

Регионы Казахстана срывают график закупа топлива – Минэнерго

Анастасия Прилепская
График закупа мазута для социальных и производственных объектов в регионах на осенне-зимний период выполнен менее, чем на половину. Об этом сообщил на заседании Правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По заявкам акиматов Минэнерго был утвержден график закрепления регионов по поставке мазута на социальные и производственные объекты в объеме 312 тысяч тонн на осенне-зимний период 2017-2018 годов. Однако с начала текущего отопительного периода указанный график исполнен только на 49 процентов", – сказал министр.

По его словам, наименьшие показатели освоения по Атырауской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областям и городу Алматы.

"Просил бы акимов обратить на этот факт внимание", – добавил Канат Бозумбаев.

По информации Минэнерго, на топливных складах и электростанциях накоплено более 4,3 млн тонн угля и 111 тыс тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам.

При этом министр подчеркнул высокую задолженность энергопроизводящих организаций за топливо. Их долг перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет сегодня 6,2 миллиарда тенге, задолженность перед ТОО "Богатырь Комир" – около 700 миллионов тенге.

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