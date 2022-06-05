Регионы – лидеры по активности на референдуме назвали в ЦКР

Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге сообщил, что общая явка на 12:00 на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 43,70%, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Согласно данным, представленным в центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 43,70% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил Шавхат Утемисов

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

Акмолинская область – 41,31%,

Актюбинская – 41,14%,

Алматинская – 43,05%,

Атырауская – 37,33%,

Западно-Казахстанская – 47,58%,

Жамбылская – 55,15%,

Карагандинская - 51,60%,

Костанайская – 49,96%,

Кызылординская – 48,73%,

Мангыстауская – 36,02%,

Павлодарская – 51,17%,

Северо-Казахстанская – 58,25%,

Туркестанская – 46,69%,

Восточно-Казахстанская – 48,86%,

Нур-Султан – 37,03%,

Алматы – 20,14%,

Шымкент – 44,61%.