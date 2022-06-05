Регионы – лидеры по активности на референдуме назвали в ЦКР

Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге сообщил, что общая явка на 12:00 на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 43,70%, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Согласно данным, представленным в центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 43,70% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил Шавхат Утемисов
По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:
Акмолинская область – 41,31%,
Актюбинская – 41,14%,
Алматинская – 43,05%,
Атырауская – 37,33%,
Западно-Казахстанская – 47,58%,
Жамбылская – 55,15%,
Карагандинская - 51,60%,
Костанайская – 49,96%,
Кызылординская – 48,73%,
Мангыстауская – 36,02%,
Павлодарская – 51,17%,
Северо-Казахстанская – 58,25%,
Туркестанская – 46,69%,
Восточно-Казахстанская – 48,86%,
Нур-Султан – 37,03%,
Алматы – 20,14%,
Шымкент – 44,61%.