Регионы привлекают инвесторов

В Актобе при поддержке Министерства индустрии и новых технологий и Министерства регионального развития прошел I Международный инвестиционный форум «AKTOBE INVEST 2013».В его работе принял участие заместитель Премьер-Министра РК – министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев. На форум были приглашены представители центральных и местных исполнительных органов, национальных компаний и финансовых институтов развития, потенциальных инвесторов, международных банков, руководители ряда регионов Российской Федерации, а также ведущие промышленные и инвестиционные компании. В работе диалоговой площадки участвовала и делегация Польской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в РК Яцеком Ключковским. Перед началом форума его участники ознакомились с выставкой, где было представлено более 30 инвестиционных проектов области.

На пленарном заседании, которое открыл вступительным словом аким области Архимед Мухамбетов, главной темой обсуждения стала презентация инвестиционных возможностей актюбинского региона. Вице-премьер – глава МИНТа Асет Исекешев, обращаясь к участникам форума, отметил, что Казахстан проводит активную работу по улучшению инвестиционного клима­та в стране. Это – одно из ключевых направлений в рамках новой индустриальной политики. Причем особое внимание уделяется привлечению прямых иностранных инвестиций в регионы и промышленной кооперации с приграничными областями соседних стран.

Асет Исекешев подчеркнул, что «единым окном» для инвесторов в регионах должны стать специальные заместители акимов совместно с созданными недавно центрами обслуживания инвесторов. Вице-премьер напомнил, что для всех звеньев системы привлечения ПИИ (акимы, послы, министры) были введены целевые индикаторы. Все участники процесса должны на полугодовой основе представлять отчетность по целевым показателям.

Касаясь актюбинского региона, он отметил, что здесь активно ведется работа по реализации программы индустриализации, привлечению инвестиций, и свидетельство тому – вводимые новые производства, подписание новых соглашений с партнерами. Область включила в Карту индустриализации 74 проекта на общую сумму 3,4 млрд. долларов. В целом сегодня здесь действует более 640 предприятий с иностранным участием, 250 из которых из РФ.

И сейчас ряд иностранных компаний рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику области. В частности, японская Sumitomo Corporation заинтересована в сотрудничестве в сфере энергетики, британская Sun Group Global – в строительстве горно-обогатительного комплекса. Все это говорит о том, что у региона есть большие преимущества и хорошие возможности для достижения поставленных целей.

На форуме потенциальные инвесторы, инициаторы новых проектов, представители госорганов, ТНК, имеющие опыт работы в РК, обсудили вопросы дальнейшего партнерства в области индустриально-инновационного развития. Так, президент АО «НК « КТЖ» Аскар Мамин рассказал об инвестиционной политике компании в реализации крупных проектов в Актюбинской области. В свою очередь посол Республики Польша в РК Яцек Ключковский коснулся перспективного сотрудничества между Польшей и Казахстаном с учетом регионального аспекта. Вопросы промышленной кооперации приграничных областей РК и РФ затронул в своем выступлении губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Сюй Кецян остановился на примерах успешного сотрудничества Китая с Казахстаном в сфере нефтегазовой отрасли.

По итогам работы форума было подписано семь меморандумов, которые предусматривают закрепление ранее достигнутых договоренностей в сфере реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 2,7 млрд. долларов, в частности, строительству электросталеплавильного завода и газотурбинной электростанции, завода тарного стекла, никелевого завода, ветропарка…

На форуме меморандумы также заключили АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и ТОО «КТП» (проект строительства завода по сборке сельхозтехники), Актюбинский филиал НЭПК «Союз «Атамекен» и Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По окончании мероприятия Асет Исекешев побывал на строительных площадках объектов Карты индустриализации. Один из них – новый ферросплавный завод АО «ТНК «КазХром», который будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Мощность завода – 440 тыс. тонн феррохрома в год. Здесь будет создано 500 постоянных рабочих мест. Проект предусматривает внедрение инновационных технологий производства высокоуглеродистого феррохрома, не имеющих аналогов в мире, а также использование новейших систем электрооборудования, автоматизации и печей постоянного тока. С вводом завода снизится себестоимость продукции и увеличится объем экспорта высокоуглеродистого феррохрома. Производительность труда за счет инноваций возрастет в 3–4 раза.

Еще один строящийся объект в Актюбинской области – рельсобалочный завод мощностью 430 тыс. тонн продукции в год, из них 200 тысяч – железнодорожные рельсы, 230 тысяч тонн – сортовая продукция (швеллер, балка, уголок, специальный профиль). С вводом предприятия будут обеспечены потребности в рельсовой продукции АО «НК КТЖ», в том числе строящихся железных дорог Шалкар – Бейнеу, а также потребности железнодорожных компаний Узбекистана, Туркмении, Азербайджана и т. д. Общая стоимость проекта составляет 55 млрд. тенге.

В перспективе ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» планируется строительство электросталеплавильного завода мощностью 560 тыс. тонн жидкой стали (блюмов) в год высокого качества, отвечающего всем требованиям рельсовой и других марок стали. Для покрытия потребности заводов в электрической энергии будет возведена электрическая станция мощностью до 150 МВт.

После посещения объектов рабочая группа во главе с вице-премьером А. Исекешевым вылетела в Костанайскую область с целью инспектирования проектов Карты индустриализации.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Валерий ВЕДЕНКО