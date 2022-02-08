Регионы просят воды

Анвар Ахметов

Премьер-министр Алихан Смаи­лов провел совещание по вопросу обеспечения земледельцев южных регионов республики поливной водой.

Министры – экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, энергетики – Болат Акчулаков, а также руководство Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей доложили о ситуации, складывающейся в Арало-Сырдарьинском бассейне.

Так, в текущем году из-за продолжающегося цикла маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызстана не достигнет прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения этой страной собственных водно-энергетических потребностей существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию Казахстана.

Премьер-министр поручил министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики принять исчерпываю­щие меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой в весенне-летний период. Алихан Смаилов подчерк­нул необходимость проведения интенсивных переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек.

Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в аграрной сфере, сообщил официальный Telegram-бот Премьер-министра и Правительства Казахстана.

