Фото: Kazpravda.kz
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Регионы с высоким риском дефицита воды назвал Брекешев

Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев рассказал, в каких регионах ожидается дефицит воды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«С каждым годом обеспечение водопотребления населения и удовлетворения потребностей хозяйства становится сложной задачей в связи с нарастающим дефицитом воды… В условиях сокращения водных ресурсов и роста водозабора на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 км3», – озвучил прогноз Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, на это влияет ряд факторов: прежде всего, изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы.

«Положение усугубляется тем, что ситуация с водными ресурсами существенно различается по регионам. Наиболее обеспечен водными ресурсами восточный регион страны. Наименее обеспечен Центральный Казахстан. Наиболее зависимыми от сопредельных стран являются южный и западный регионы. Прогнозируемый дефицит воды в большей степени затронет также южный и западный регионы», – резюмировал Сериккали Брекешев.

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