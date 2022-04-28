Регионы с высоким травматизмом на рабочих местах назвали в Минтруда

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев на брифинге в СЦК озвучил актуальную статистику по производственному травматизму, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ербол Нургалиев сообщил, что в прошлом году на предприятиях страны пострадало 1467 человек, что на 2,4% ниже чем в 2020 году. Погибло 200 человек.

«Только за три месяца текущего года на предприятиях страны пострадало 313 человек, из них 47 погибли. Министерство провело анализ производственного травматизма. В 36% случаев причиной травматизма является грубая неосторожность самих пострадавших. Еще в 24% - это случаи неудовлетворительной организации труда и работ. Также много несчастных случаев происходит по причине ДТП, когда рабочих доставляют до места работы», - сказал спикер.

При этом высокий уровень травматизма в Казахстане, по его словам, наблюдается в промышленных регионах страны: Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях.