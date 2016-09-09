​Регионы укрепляют связи

В ее состав вошли руководители крупных промышленных компаний, банковского сектора, а также представители розничных сетей, таких как MagnumCash&Carry и CarrefourKazakhstan. Делегацию возглавил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов. Цель визита – поиск и налаживание межрегиональных связей, расширение географии поставок выпускаемой продукции, а также обмен опытом и информацией для дальнейшего сотрудничества с бизнес-сообществом Актюбинской области.

Сфера интересов алматинской делегации охватывает такие потенциальные сегменты, как производство строительных материалов, лифтового оборудования, счетчиков, трансформаторов, радиаторов и т. д. На сегодня между двумя регионами налажены поставки продукции алматинских сельхозтоваропроизводителей. С начала года из

Алматы в регион поставлено сахара, молочной продукции и чая на общую сумму 232,2 млн тенге.

В свою очередь, предприятиями области реа­лизовано молочной продукции, муки, растительного масла, колбасных изделий и тепличной овощной продукции на общую сумму 584,2 млн тенге. В результате достигнутых договоренностей объем продаж растительного масла ТОО «Актобе Фудс» в Алматы увеличился на 40%, также ведутся переговоры с крупными торговыми сетями южного мегаполиса, такими как «Магнум», на поставку муки и макаронных изделий ТОО «Ново-Альд­жанский мелькомбинат».

Представители делегации проявили большой интерес к местным производствам и смогли ознакомиться с деятельностью ряда промышленных объектов, в числе которых ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», завод по производству теплоизолированных ППУ-труб в полиэтиленовой оболочке ПТ «Казтеплоэнергомонтаж», а также объектов агропромышленного комплекса. Гости посетили индустриальную зону «Актобе» и провели встречи в формате «B2B». В бизнес-центре «Капитал плаза» состоялось совещание с участием акима области Бердыбека Сапарбаева. Алматинцы ознакомились с промышленным потенциалом региона и предлагаемыми к реализации инвестиционными проектами.