​Регистрацией по «резиновым» квартирам

Инеш бержанова

Споры вокруг поправок в действующее законодательство по вопросам миграции разгорелись нынче нешуточные. А все потому, что, как отмечают в МВД, многие и не знали об уже существовавших с 1993 года нормах, обязывающих граждан регистрироваться по месту временного пребывания.

Суть же нововведений, прописанных в подписанном в декабре Главой государства Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», состоит в том, что ответственность за отсутствие регистрации квартирантов по месту временного проживания будут нес­ти теперь и хозяева квартир.

Мера вполне логична и актуальна, особенно для больших городов, где люди ради материальной выгоды без разбора прописывали на «своей территории» порою десятки желаю­щих. А контролировать эти «резиновые» квартиры было весьма затруднительно. Теперь же количество зарегистрированных квартирантов напрямую будет зависеть от жилой площади. Информацию о «лишних» жильцах собирать поручено как участковым, так и КСК.

В МВД заявляют: передвигаться по стране никто никому не запрещает. Более того – нововведение касается только тех, кто по объективным причинам задерживается по одному адресу более чем на месяц. Им нужно просто пройти регистрацию в ЦОНе, и никаких проблем не возникнет.

К слову, услуга эта стоит чуть более 200 тенге, а процедура, как утверждают работники миграционных служб, займет 10–20 минут. Правда, для этого потребуется присутствие как самого регистрируе­мого, так и регистрирующего по своему адресу человека. Впрочем, оформить регистрацию можно и в режиме онлайн, но только при условии наличия электронной подписи у всех заинтересованных лиц.

В целом требования о регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. И их главная цель – не только борьба с «резиновыми» квартирами. Принимаемые меры направлены в том числе на мониторинг процессов внутренней миграции, учет количества проживающих граждан для определения потенциала развития каждого населенного пункта при разработке государственных и региональных программ развития территории. На основании этих расчетов и должно планироваться создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры.

Немало вопросов, конечно, и у самих арендодателей. Не секрет, что многие, особенно люди прек­лонного возраста, опасаются, что кто-то начнет претендовать на их собственность.

– Не путайте место прописки и временной регистрации граждан – это разные вещи, – поясняет заместитель начальника департамента миграционной полиции МВД РК Галина Сарсенова. – Место постоянной регистрации гражданина – его юридический адрес, по которому ведется налоговый, воинский и другие виды учетов. А временная регистрация носит лишь уведомительный характер о местонахождении человека и не дает никаких прав. Тем более что в документе можно прописать конкретный срок, по истечении которого она автоматически ликвидируется.

Кстати, все эти сведения о регистрации в режиме реального времени будут поступать в Государственную базу данных «Физические лица», доступ к которой имеют 15 государственных органов. В итоге это освободит граждан от необходимости сбора и представления справок при получении некоторых государственных услуг. Таких, например, как воинский учет, составление списков избирателей по округам, при обращении в органы здравоохранения, выплате социальных пособий, регистрации актов гражданского состояния, недвижимости, при распределении мест в организациях дошкольного образования...

Временная регистрация обязательна для всех, и иностранные граждане – не исключение. 

Популярное

Все
А у нас во дворе
Конституционный закон Республики Казахстан
Все о республиканском бюджете
Переход к сервисной модели
Уровень инфляции снижается
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Конституционный закон Республики Казахстан
Развивая культурное сотрудничество
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Военнослужащие осваивают современные профессии
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Открылся цифровой медпункт
Мостостроителям дан срок до сентября
Водопровод для Актумы
Начнут выращивать форель и осетра
Сохранить не стены, а память
Экологичные скамейки
Мудрость, обращенная к будущему
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Педагог с большой буквы
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]