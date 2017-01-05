​Регистрацией по «резиновым» квартирам

Споры вокруг поправок в действующее законодательство по вопросам миграции разгорелись нынче нешуточные. А все потому, что, как отмечают в МВД, многие и не знали об уже существовавших с 1993 года нормах, обязывающих граждан регистрироваться по месту временного пребывания.

Суть же нововведений, прописанных в подписанном в декабре Главой государства Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», состоит в том, что ответственность за отсутствие регистрации квартирантов по месту временного проживания будут нес­ти теперь и хозяева квартир.

Мера вполне логична и актуальна, особенно для больших городов, где люди ради материальной выгоды без разбора прописывали на «своей территории» порою десятки желаю­щих. А контролировать эти «резиновые» квартиры было весьма затруднительно. Теперь же количество зарегистрированных квартирантов напрямую будет зависеть от жилой площади. Информацию о «лишних» жильцах собирать поручено как участковым, так и КСК.

В МВД заявляют: передвигаться по стране никто никому не запрещает. Более того – нововведение касается только тех, кто по объективным причинам задерживается по одному адресу более чем на месяц. Им нужно просто пройти регистрацию в ЦОНе, и никаких проблем не возникнет.

К слову, услуга эта стоит чуть более 200 тенге, а процедура, как утверждают работники миграционных служб, займет 10–20 минут. Правда, для этого потребуется присутствие как самого регистрируе­мого, так и регистрирующего по своему адресу человека. Впрочем, оформить регистрацию можно и в режиме онлайн, но только при условии наличия электронной подписи у всех заинтересованных лиц.

В целом требования о регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. И их главная цель – не только борьба с «резиновыми» квартирами. Принимаемые меры направлены в том числе на мониторинг процессов внутренней миграции, учет количества проживающих граждан для определения потенциала развития каждого населенного пункта при разработке государственных и региональных программ развития территории. На основании этих расчетов и должно планироваться создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры.

Немало вопросов, конечно, и у самих арендодателей. Не секрет, что многие, особенно люди прек­лонного возраста, опасаются, что кто-то начнет претендовать на их собственность.

– Не путайте место прописки и временной регистрации граждан – это разные вещи, – поясняет заместитель начальника департамента миграционной полиции МВД РК Галина Сарсенова. – Место постоянной регистрации гражданина – его юридический адрес, по которому ведется налоговый, воинский и другие виды учетов. А временная регистрация носит лишь уведомительный характер о местонахождении человека и не дает никаких прав. Тем более что в документе можно прописать конкретный срок, по истечении которого она автоматически ликвидируется.

Кстати, все эти сведения о регистрации в режиме реального времени будут поступать в Государственную базу данных «Физические лица», доступ к которой имеют 15 государственных органов. В итоге это освободит граждан от необходимости сбора и представления справок при получении некоторых государственных услуг. Таких, например, как воинский учет, составление списков избирателей по округам, при обращении в органы здравоохранения, выплате социальных пособий, регистрации актов гражданского состояния, недвижимости, при распределении мест в организациях дошкольного образования...

Временная регистрация обязательна для всех, и иностранные граждане – не исключение.