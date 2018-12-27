​Регистрации не миновать

Александра Власова

Необходимость регистрации, о которой сейчас так много говорят в социальных сетях, предусмотрена изменениями в Закон РК «О связи» в части регистрации абонентских устройств сотовой связи. Об этом на пресс-конференции в СЦК пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета телекоммуникаций МИК РК Виталий Ярошенко.

По его словам, уже с 1 января нового года операторам сотовой связи запрещено предоставлять услуги владельцам устройств сотовой связи, сведения о которых не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи либо не соответствуют сведениям, уже внесенным в эту базу данных. При этом он подчеркнул, что регистрация осуществляется на безвозмездной основе.

Сам же принцип работы базы идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи поможет в борьбе с кражей телефонов. И в связи с этим важно зарегистрировать все имеющиеся сим-карты на всех мобильных телефонах, и даже те, которыми вы в настоящий момент, может быть, и не пользуетесь.

«Например, вы вытаскиваете эти сим-карты и меняете местами, оператор, к сожалению, не знает, что у вас двухсимочный телефон, он просто увидит, что на этой сим-карте, который зарегистрирован на вас, появилось новое устройство. Соответственно, оператор начинает смотреть, что это за устройство, было ли оно до этого внесено в базу данных или нет. Если устройство проходит как новое, вы опять проходите ту же самую процедуру: вводите ИИН и отправляете это оператору».

После же этого оператор, по словам Виталия Ярошенко, проверяет принадлежность самого телефона. В частности, был ли он ранее зарегистрирован. И если вдруг на каком-то этапе ИИН не совпадут, телефон будет автоматически отключен.

Стоит отметить, что процедура регистрации (перерегистрации), а также снятия с регистрации абонентского устройства сотовой связи осуществляется для физических лиц в срок до 4 рабочих часов, для юридических лиц – до 8 рабочих часов.

Регистрация абонентского устройства сотовой связи несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается с согласия их законных представителей. А регистрация абонентского устройства сотовой связи для несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), совершается от их имени законными представителями.

Популярное

Все
Самый эффективный способ – живое общение
Самое лучшее детство
На скамейке
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Интриги Первой лиги
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]