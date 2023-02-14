Регистрация продолжается

Кроме того, стало известно об увеличении числа иностранных наблюдателей, аккредитованных на выборы, которые состоятся 19 марта.

Вопросы, касающиеся аккредитации международных наблюдателей и регистрации партийных списков, рассмотрели вчера участники заседаний Центральной избирательной комиссии под председательством Нурлана Абдирова.

На заседания были приглашены руководители Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» и Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол». Также участие в мероприятии приняли представители миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами и средств массовой информации.

Открывая первое заседание, Нурлан Абдиров отметил, что ЦИК продолжает процедуру аккредитации иностранных наблюдателей по представлению Министерства иностранных дел на основании предложений, поступивших от международных организаций и иностранных государств в рамках избирательной кампании.

Секретарь ЦИК РК Мухтар ­Ерман сообщил, что с момента открытия 20 января института международного наблюдения на сегодняшний день аккредитованы 62 наблюдателя от трех иностранных государств и двух международных организаций.

Вчера для получения соответствующих документов были представлены кандидатуры 12 наблюдателей от трех иностранных государств и двух международных организаций. Отслеживать ход выборов выразили желание Республика Корея, Кыргызская Республика и Королевство Таиланд, а также миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств и БДИПЧ по наблюдению за выборами.

Вместе с тем в связи с получением ноты от БДИПЧ ОБСЕ об изменении в составе миссии данной организации были внесены соответствующие изменения по двум наблюдателям.

Переходя ко второму вопросу заседания, Нурлан Абдиров подчеркнул, что к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента допущены все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий.

6 февраля Общенациональная социал-демократическая партия передала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Мажилиса. В этой связи Центризбиркомом проведены соответствующие процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией и Конституционным законом «О выборах».

Кандидаты из ­партийного ­списка Общенациональной социал-­демократической партии, состоящего из 19 человек, эту проверку прошли. Избирательный взнос ОСДП оплатила в полном ­объеме, так как не участ­вовала в прошлых выборах. ЦИК принял постановление о регистрации партийного списка данной партии.

Процедуру проверки на соответствие законодательству и регистрации прошел и партийный список Демократической партии Казахстана «Ак жол». На выборах депутатов Мажилиса Парламента, состоявшихся в январе 2021 года, эта партия получила 10,95% голосов избирателей, так что от уплаты избирательного взноса за кандидатов на нынешних выборах она освобождена.

Теперь обе партии, получив соответствующие удостоверения для своих кандидатов, могут приступать к открытию специальных временных счетов для формирования избирательного фонда.