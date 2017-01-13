​Регистрация с пониманием и без помех

фото пресс-службы акима Павлодара ЦОН

Этот центр обслуживания населения посетил аким города Нуржан Ашимбетов, который отметил, что в ЦОНе созданы условия для комфортного обслуживания жителей, дополнительно обустроены места для ожидания в операционном зале, увеличено количество сотрудников, оформляющих регистрацию.

Если прежде было два специалиста миграционной полиции, ведущих регистрацию граждан по месту жительства, то теперь их шестеро. Благодаря чему ускорился процесс оформления документации. В итоге уже оформлено более 4 тыс. граждан, которые предпочли заплатить 227 тенге государственной пошлины и не идти на конфликт с законом.