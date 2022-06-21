Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан"
Недвижимость , Общество , Цифровизация
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в офисах застройщиков

Казахстанцы могут зарегистрировать недвижимость без электронной цифровой подписи (ЭЦП). Государственная корпорация «Правительство для граждан» разместила операторов ЦОН в офисах компаний-застройщиков BI Group и G-Park. Этот проект пока внедрили в трех городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Клиент, у которого нет электронной цифровой подписи или доступа в Интернет, сможет на месте в режиме офлайн оформить сделку с недвижимостью.

«Нововведение позволит сэкономить не только время, но и деньги. К слову, стоимость услуги через ЦОН составляет 7 100 тенге, в то время как у нотариусов – в 6 раз дороже.

Отметим, что до конца 2022 года данный проект планируется масштабировать, расширив списки компаний-застройщиков», – сообщили в госкорпорации.

Напомним, что неделей ранее Правительство для граждан совместно с Отбасы банком запустило проект по оформлению договора залога аренды жилья онлайн с помощью технологии blockchain. Если раньше клиентам приходилось собирать список документов, обращаться в акимат и ждать 15 рабочих дней, то с новой услугой весь процесс занимает около 2 часов.

Госкорпорация «Правительство для граждан» является единым провайдером по оказанию государственных услуг. Она оказывает 95,9% всех госуслуг по четырем основным направлениям – обслуживание населения, социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость.

 

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