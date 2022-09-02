Регистрацию политических партий упростят в Казахстане

Условия регистрации политических партий будут упрощены в Казахстане. Соответствующие нормы вошли в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнила, представляя законопроект в Мажилисе Парламента РК, вице-министр юстиции Алма Муканова, одной из главных реформ, озвученных Главой государства 16 марта 2022 года, является придание нового импульса развитию политического ландшафта в стране.

Так, предлагается снизить количественный порог для регистрации политических партий с 20 тысяч до 5 тысяч членов, снизить требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, сократить требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тысячи до 700 человек.

Кроме того, предлагается увеличить сроки проведения учредительного съезда по созданию политической партии, формирования филиалов вновь создаваемых политических партий с 2 до 3 месяцев.

«Вышеуказанные изменения откроют возможность для создания новых партий, и, соответственно, активизируется процесс политической конкуренции в стране», – констатировала вице-министр.