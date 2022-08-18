Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин

Использовать биометрию для идентификации водителей, зарегистрированных в приложении «Яндекс GO», предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, сообщает Kazpravda.kz.

Министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, а также труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова встретились с генеральным директором компании «Яндекс GO» Александром Аникиным.

По информации главы МЦРИАП, на сегодняшний день около 150 тысяч казахстанцев работают на платформе Яндекс. При этом, подчеркнул он, зачастую эти люди остаются в стороне от социальной защиты, так как они регистрируются через таксопарки, некоторые из которых не платят соответствующие налоги и отчисления.

Платформенная модель занятости набирает обороты, и государству важно проработать меры поддержки своих граждан, зарабатывающих на подобных платформах, уверен министр.

«Мы предложили дать возможность НАПРЯМУЮ водителям регистрироваться на платформе, что позволит обеспечить им социальную защиту от государства. К слову, в настоящее время Яндекс работает с 63 казахстанскими таксопарками», – сообщил Мусин на своей странице в Facebook.

Также стороны затронули вопросы гарантии безопасности граждан при использовании приложения.

«Идентификация водителей, зарегистрированных в приложении, и проверка достоверности их документов – первый шаг. Для этого можно использовать биометрию. Для чего это нужно? Например, возможны случаи, когда люди работают в системе Яндекс GO, не имея водительских прав, либо регистрируясь через права посторонних лиц», – аргументировал глава МЦРИАП.

Со стороны же Министерства труда и социальной защиты населения были высказаны предложения по финансированию деятельности инватакси за счет средств государственного бюджета.

«В целом, договорились, что будем взаимодействовать по этим вопросам и искать наиболее подходящие решения и инструменты», – заключил Мусин.