Регулирование объектов атомной энергии конкретизируют в Казахстане

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мажилис на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам использования атомной энергии, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Как отмечается к заключении к законопроекту, документ направлен на определение четких границ регулирования деятельности в области использования атомной энергии, которые позволят установить однозначные требования к объектам и субъектам регулирования, что приведет к повышению уровня ядерной, радиационной безопасности и обеспечению соблюдения международных договоров.

В этой связи законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в законы "О радиационной безопасности населения", "Об использовании атомной энергии" и "О разрешениях и уведомлениях".

"В ходе обсуждения законопроекта рабочей группой внесены предложения, касающиеся: случаев выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии; порядка проведения проверки субъектов, ведущих работу с ядерными установками и объектами I и II категорий потенциальной радиационной опасности; лицензирования деятельности в сфере использования атомной энергии", – говорится в заключении.

Популярное

Все
Мировой финал в Казахстане
Креативно о ценностях
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
18 медалей из Паттайи
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Лодки экстра-класса
В Чолпон-Ате установили памятник Мурату Ауэзову
Закон Республики Казахстан Об обращении с радиоактивными отходами
Стратегия атомной отрасли касается не только строительства АЭС
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан
КПЛ перешагнула экватор
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2026 года № 89-НП
Астана: характер, сила и экстрим
Искусственный интеллект меняет образование
Покинули Уимблдон
Дрон на службе у человека
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Конституционные основы устойчивого развития: роль науки и инноваций
Сборная Казахстана принимает участие в самой престижной Международной олимпиаде по физике
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Два золота из Праги
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Ночь – не время для детских прогулок
Новый государственный праздник появился в Казахстане
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

Международные СМИ: Казахстан сохраняет устойчивость на фоне…
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическо…
Рост цен замедляется
Алатау получил статус первого казахстанского города ускорен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]