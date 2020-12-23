Регулирование объектов атомной энергии конкретизируют в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мажилис на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам использования атомной энергии, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Как отмечается к заключении к законопроекту, документ направлен на определение четких границ регулирования деятельности в области использования атомной энергии, которые позволят установить однозначные требования к объектам и субъектам регулирования, что приведет к повышению уровня ядерной, радиационной безопасности и обеспечению соблюдения международных договоров.
В этой связи законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в законы "О радиационной безопасности населения", "Об использовании атомной энергии" и "О разрешениях и уведомлениях".
"В ходе обсуждения законопроекта рабочей группой внесены предложения, касающиеся: случаев выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии; порядка проведения проверки субъектов, ведущих работу с ядерными установками и объектами I и II категорий потенциальной радиационной опасности; лицензирования деятельности в сфере использования атомной энергии", – говорится в заключении.