Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Регулирование цен на газ для транспорта планируют продлить до конца года в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции разработало проект приказа председателя Агентства «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 1 «О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа», сообщает Kazpravda.kz.

Проектом предусматривается продление срока действия временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до конца текущего года.

АЗРК приглашает все заинтересованные стороны принять участие в обсуждении проекта приказа, ознакомиться с которой можно на портале «Открытые НПА» по ссылке либо на интернет-ресурсе Агентства.

Замечания и предложения к проекту Приказа принимаются на электронный адрес b.erkin@azrk.gov.kz.

Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил ввести регулирование цен на топливо и продукты питания.

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