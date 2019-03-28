​Регулировать, да не зарегулировать

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина одобрил в первом чтении поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекса. Депутаты, отметив значимость вносимых поправок, выразили недоумение тем фактом, что при выделении огромных средств на важные проекты в АПК уполномоченные органы не торопятся их реализовывать.

Поправки депутатам представил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. В целом они направлены на повышение эффективности государственной политики в агропромышленном комплексе, преду­сматривают, в частности, нормы по защите и карантину растений, водообеспечению, сохранению и развитию растительного и животного мира.

Еще одно важное нововведение – в проекте прописана обязательная отработка в сельской местности выпускниками аграрных вузов, поступившими в пределах квоты.

Кроме того, поправками предлагается изменить систему страхования в сельском хозяйстве. Это новшество было внесено депутатами. Как отметил мажилисмен Аманжан Жамалов, будет осуществлен переход от обязательного страхования к добровольному, а также переход от субсидирования страховых выплат к субсидированию страховых премий.

– Механизм обязательного страхования в растениеводстве, дейст­вующий в стране с 2004 года, не приводит к должному управлению рисками в аграрном секторе. К примеру, только по итогам 2017 года доля застрахованных посевов сос­тавила менее 50% от всех посевных площадей. Сама система страхования не обеспечивает достаточного уровня финансовой защиты фермера в случае потери урожая, из-за чего многие сельхозтоваропроизводители отказываются зак­лючать договора страхования и предпочитают платить штрафы, – аргументировал норму депутат.

Также вносятся поправки по воп­росам фитосанитарной и ветеринарной безопасности.

В частности, предлагается разграничение ответственности за проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий между государством и сельхозтоваропроизводителями. Так, за государством будет сохранена ответственность за проведение мероприятий против вредителей, болезни сорняков, представляющих высокий санитарный риск, а также мероприятий против карантинных сорняков на землях государственного запаса. За сельхозтоваропроизводителями будет закреплена ответственность за проведение обработок против оставшихся вредителей и болезней. При этом предусмот­рено субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей на закуп пестицидов для проведения фитосанитарных и карантинных мероприятий.

Кроме того, вносятся изменения по вопросам ветеринарии. Проектом, в частности, преду­сматривается сосредоточение всех контрольно-надзорных функций за одним органом.

В общем, как видим, цели самые что ни на есть благородные. Однако народные избранники отметили, что важнейший социальный в сфере АПК проект – «Ауыл – Ел бесігі», поручение о разработке и реализации которого дал Елбасы еще в октябре прошлого года, до сих пор не вышел на финишную прямую. Казалось бы – поручение есть, деньги и немалые – порядка 350 млрд тенге – тоже есть. А проекта нет.

– В рамках программы «Рухани жаңғыру» Нурсултан Назарбаев поручил разработать специальную программу «Ауыл – Ел бесігі», которая направлена не только на расширение производства, но и коренное улучшение жизни на селе. На эти цели в периоды с 2019 по 2021 год выделено 90 миллиардов тенге. Это не считая 160 миллиардов, которые были выделены на строительство дорог, плюс 100 миллиардов – на обеспечение питьевой водой. Скажите, в чем причина задержки разработки и принятия такого важного для страны проекта? – спросил депутат Роман Ким.

Пространный ответ вице-министра национальной экономики Ермека Алпамысова депутатов не удовлетворил. После нескольких наводящих вопросов спикера Мажилиса вице-министр МНЭ все же признался, что проект будет утверж­ден в ближайшее время.

– Сегодня уже март. Деньги выделены, трехлетний бюджет утверж­ден. А вы все не можете согласовать программу. Нет программы – нет движения по освоению денег. В чем причина задержки? – спросил Нурлан Нигматулин вице-министра нац­экономики.

Вопрос, видимо, оказался риторическим, потому что ответа на него не последовало. В связи с чем Нурлан Нигматулин ответил на него сам.

– Причина такой ситуации заключается в безответственности. Вот так относиться к поручению руководства страны?! Поправляйте дела, – выразил недоумение спикер.

При этом председатель Мажилиса обратился к министру сельского хозяйства активно включиться в данную работу и взять координирующую функ­цию на себя.

– Мы должны всю инфраструктуру и все остальные составляю­щие жизни на селе подтянуть до достойного уровня, – сказал Нурлан Нигматулин, подчеркнув, что развитие инфраструктуры – главный фактор роста уровня жизни сельчан.

Депутаты Мажилиса обратили внимание и на отсутствие в автомобильных пунктах пропуска лабораторного контроля и лабораторной экспертизы. В 2015 году функции ветеринарного и фитосанитарного конт­роля в автомобильных пунк­тах пропуска были переданы от Министерства сельского хозяйства таможенным органам.

Теперь же согласно законодательным поправкам предусматривается обратный возврат такого контроля от органов госдоходов в ведение Министерства сельского хозяйства.

Подчеркнув актуальность решения данной проблемы, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил:

– К какому госоргану относится – это вопрос Правительства. Но вопросы создания лабораторного контроля, создания лабораторной экспертизы в пунктах пропуска – вот где главная суть решения данного вопроса.

Кроме того, поправками ужесточается наказание за незаконные порубку, уничтожение или повреж­дение деревьев и кустарников, добычу рыбных ресурсов и других водных животных, охоту, обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных. Также предлагается внедрить субсидирование стоимости затрат при разработке и внедрении в производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Согласно повестке, мажилисмены одобрили и ратификационный законопроект – Соглашение Казахстана с Россией о функционировании казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Соглас­но документу, в казахстанском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова изучение казахского языка и истории РК станет обязательным.

– Кроме того, в учебных планах учитывается специфика казахстанской экономики, на первых и вторых курсах преподается цикл социально-гуманитарных дисцип­лин по актуальным проб­лемам модернизации Казахстана на современном этапе, – отметила, представляя проект ратификации, министр образования и науки Куляш Шамшидинова.

Депутаты не стали возражать против таких нововведений.