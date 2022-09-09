Рекламе доверяй, но грамматику проверяй

Специалистов регионального управления по развитию языков особо беспокоит неграмотная подача визуальной информации и наружной рекламы.

В поправках статьи 21 Закона «О языках в Республике Казах­стан» утверждены новые требования к реквизитам и визуальной информации, в том числе дорожным знакам, рекламным объявлениям, вывескам, ценникам, меню в общественных точках питания, а также другой информации. Отныне они должны быть изложены на казахском и при необходимости на русском или других языках. Что касается названий брендов, то они пишутся без изменений.

Были факты, когда бизнесмены делали вывески только на русском или только на английском языках. Это считалось нарушением закона тогда, это является нарушением и сегодня. Раньше, согласно закону, названия частных организаций писали обязательно на казахском и русском языках, теперь им позволено делать вывески на государственном языке (к примеру, «Қарлығаш» дүкені, «Салтанат» шаштаразы).

– Это сделано для того, чтобы укрепить статус государственного языка, расширить его применение, систематизировать, исправить недочеты в некорректном его применении, вместе с тем сохранить аутентичные названия объектов и усилить ответственность бизнеса, но ни в коем случае не в ущемление русского языка, – подчеркнула руководитель областного управления по развитию языков Рахия Турмаханбетова. – К тому же большая часть населения, в том числе многие представители других этносов, уже владеет языком Абая. Если кто-то еще не говорит, то вполне понимает устную речь или хотя бы читает и может перевести написанный текст.

Данный шаг в какой-то степени облегчает заботы предпринимателей, которые привыкли считать каждый тиын. Ведь ранее даже в отдаленных районах, где русскоязычных жителей прак­тически не встретишь, согласно закону, к примеру, владельцам кафе нужно было иметь меню строго на двух языках. Теперь же такой необходимости нет, и достаточно подготовить его только на государственном языке.

Но, как объяснила глава регио­нального языкового ведомства, при этом не запрещается делать меню и на других языках, в том числе на русском.

– Взять хотя бы китайские или корейские рестораны. Их владельцы, если это удобно и нужно, могут написать меню на соответствующих языках. То есть все зависит от самих предпринимателей, – сказала Рахия Турмаханбетова.

В последнее время вопрос грамотного написания текстов визуальной информации и наружной рекламы вызывает немало нареканий в языковой сфере. То и дело в регионе, особенно на улицах областного центра, встречаются неверно оформленные вывески магазинов, кафе, бутиков, салонов красоты. Причем это касается не только несоблюдения требований языковой политики, но и простого написания текста. В нем нередко можно увидеть орфогра­фические и пунктуационные ошибки, которые либо просто коверкают слова, либо вовсе искажают смысл написанного. Некоторые «шедевры» даже вызывают у прохожих смех. Но, видимо, людей, повесивших их, все вполне устраивает.

Между тем разъяснительно-пропагандистская работа по оформлению и размещению визуальной информации и рекламы в соответствии с требованиями законодательства о языках в области проводится постоянно. Совместно с акиматами Тараза и райо­нов проведен месячник «Көрнекі ақпарат пен сыртқы жарнамаға – сауаттылық!», в рамках которого изучено 6 099 объек­тов визуальной информации. В результате выявлено 670 недостатков, из которых лишь малая часть исправлена, остальным даны сроки на исправление. Причем владельцам объектов объяс­нили, что нужно заменить в визуальной информации, не соответствующей нормам языка, и правильно оформить.

Кроме того, областным управлением по развитию языков один раз в неделю проводятся рейды по визуальной информации на крупных предприятиях и улицах Тараза. С начала года охвачено 27 объектов, в том числе места общественного питания, крупные торговые центры, рынки и другие.

– Наши специалисты выявляют нарушения, делают все, что в нашей компетенции, но ситуация, к сожалению, мало меняется, поскольку опять же все зависит от желания самих предпринимателей, – сетует Рахия Турмаханбетова. – Дело в том, что даже при поступлении жалоб в управление или его отделения наши сотрудники не могут пойти по указанному адресу с проверкой, так как эта статья исключена из закона. В таком случае мы можем только сделать замечание и оказать методическую помощь, но не более.

В целях оказания ­методической помощи в подготовке рекламных текстов и повышения качества визуальной информации заключен меморандум о взаимном ­сотрудничестве с Регио­нальной палатой предпринимателей «Атамекен». Организованы областной семинар-совещание по вопросам визуальной информации и ­рекламы, оказана методическая помощь предпринимателям и ­рекламным агентствам, проводятся консультации и разъяс­нительная работа. Кроме того, подготовлены раздаточные брошюры со списком на двух языках наиболее часто встречающихся названий бизнес-структур.

– За год мы осматриваем визуальную информацию около 20 тысяч объектов по всей облас­ти, которая постоянно меняется, обновляется, к тому же с каждым годом ее становится все больше. Из общего числа ее носителей обязательно около 10–15% бывают с ошибками. Наказывать мы не можем, составлять протоколы тоже не вправе, поэтому со своей стороны мы только разъясняем владельцам, какие статьи закона они нарушили, – объяснила Рахия Турмаханбетова.

Как выяснилось, чаще всего предприниматели пользуются интернет-переводчиками, которые не всегда точно выполняют свои функции.

При региональном управлении функционирует «горячая линия» по оказанию помощи в правильном оформлении рекламы. За последнее время ею воспользовались только 11 предпринимателей. Хотя об этой услуге постоянно говорится на официальных страницах ведомства в социальных сетях. Но, видно, сами бизнесмены обращаться по такому вопросу не считают нужным, отсюда и частые ошибки.

По этому поводу глава языкового ведомства считает, что у предпринимателей должна быть гражданская ответственность. Только сам владелец собственного дела может решить этот вопрос.

Что касается новых названий бизнес-структур и торговых марок, которые зачастую заимствованы из других языков и многим непонятны, то она придерживается позиции Главы государства, считающего, что необходимо проявлять патриотизм и давать названия, исходя из того, что мы живем в Стране Великой степи.

– Безусловно, эти меры не позволят полностью устранить нарушения в сфере визуальной информации, – взвесив все «за» и «против», констатировала Рахия Турмаханбетова. – К тому же имевшиеся у нас законные механизмы, к сожалению, изъяты, и сейчас мы абсолютно бессильны что-либо предпринять. Ни в Предпринимательском кодексе, ни в Законе «О языках» не преду­смотрены проверки. На сегодня мы имеем право только делать замечания, разъяснять и рекомендовать. Даже предлагаем помочь с переводом коротких информаций бесплатно, хотя это не наша функция. Но, честно говоря, такой метод малоэффективен, поскольку предприниматель вправе проигнорировать наши рекомендации. Данный вопрос мы поднимаем в соответствующих инстанциях. Ожидается, что даже если этот вопрос не найдет полного решения, то в ближайшее время будет хоть какое-то улучшение ситуации.

Загвоздка заключается в том, что закон о языках и Предпринимательский кодекс не связаны между собой. Возможно, настало время разработать на законодательном уровне механизм совместной работы госорганов с рекламными компаниями, агентствами и типографиями, занимающимися изготовлением визуальной информационной продукции, так как на сегодня последние в этом плане никакой ответственности не несут. Может быть, перед тем, как изготовить визуальную информацию, им следует согласовывать эскиз с языковым ведомством? По словам Рахии Турмаханбетовой, по схожему сценарию построена работа с отделом архитектуры, когда готовятся вывески вдоль автодорог, и его вполне можно было бы применить и в данном случае. Или, возможно, хотя бы разработать специальные рекомендации, на которые бы ссылались в своей работе дизайнеры и рекламные работники. Как третий вариант, можно обязать предпринимателей согласовывать эскиз с управлением по развитию языков. Это сэкономило бы и деньги, и время, и трудовые ресурсы. Тогда бы случаев нарушений языкового законодательства можно было избежать либо заметно сократить их.