​Рекламная «удавка»

Свежий выпуск
423
Айгуль Турысбекова

На очередном заседании Совета при региональной палате предпринимателей разбирали резонансные дела нескольких предпринимателей, одновременно обратившихся с жалобой на неправомерные действия специалистов данного ведомства. Бизнесмены считают, что те противоречат требованиям законодательства о государственном контроле и надзоре, в частности, относительно взимания платы за размещение рекламы.

Так, магазину Red Park они заблокировали счет с требованием уплатить налог на рекламу в сумме более 1 млн тенге. Причем, по словам предпринимателя Алии Абдибаитовой, в качестве внешней рекламы в данном случае выступало... оформление витрины магазина, выходящей на улицу Достык.

– В Законе РК «О рекламе» четко сказано, что оформление витрин не облагается налогом. Более того, наш магазин – это дисконт-центр, где все товары продаются со скидкой, поэтому информация о размере скидок представляет собой часть оформления витрины, что является нашей идентификацией. Именно так оформляются витрины в любых подобных торговых точках, – убеждена Алия Абдибаитова.

Свою позицию она намерена доказывать в суде, сейчас занимается поиском адвоката. По ее словам, витрина магазина была сфотографирована в марте месяце, однако никакого уведомления по этому поводу прислано не было.

– Через два месяца специалисты управления направили эту информацию в налоговое управление Медеуского райо­на, которое без предупреж­дения заблокировало наши счета в двух банках. Мы были вынуждены заплатить штраф, – сетует предприниматель. – Удивляет, что и налоговая служба не присылала никакого уведомления по электронной почте, хотя у нас работает «кабинет налогоплательщика», и мы регулярно его проверяем. Оказывается, уведомление было отправлено заказным письмом, которое мы до сих пор, к слову, не получили.

На заседании также были выслушаны доводы и ТРЦ ASIA PARK. Представитель компании пояснил, что управление административной полиции Алматы установило дорожный знак с указателем ТРЦ ASIA PARK, из-за чего теперь владельцам торгового центра приходится платить налог за рекламу, которая размещена на данном указателе.

Предприниматели возмущены тем, что их заставляют платить налоги за абсурдные вещи. Юристы палаты предпринимателей Алматы заявляют, что сведения, составляемые уполномоченным органом и являющиеся основанием для начисления платы за рекламу, зачастую не содержат конкретных данных. Кем и каким органом они составлены и подписаны? Более того, они могут содержать различные адреса расположения одного и того же объекта обложения. При этом улица, на которой висит реклама, имеет существенное значение – в зависимости от категории дороги («А» или «В») зависит и размер оплаты.

При таких допущенных нарушениях, по мнению юристов, сведения не могут являться документом, подтверждающим факты размещения предпринимателями рекламы, и не должны приниматься налоговыми органами для выставления платы.

– Управление архитектуры и градостроительства Алматы на основе договора передало полномочия осуществления фотосъемки объектов наружной рекламы в компанию ТОО «НИИ Алматыгенплан». Это является иной формой контроля соглас­но Закону «О рекламе», то есть органы архитектуры передают госфункции контроля частной компании, и реклама определяется на субъективный взгляд ее сотрудника. Далее управление архитектуры, не перепроверяя достоверность сведений, отправляет их в налоговые органы. Те, в свою очередь, снова выходят на негласную проверку, посещают предпринимателей и выясняют их данные. После чего направляют уведомление о налоговой задолженности и пени, параллельно накладывая арест счетов. В этой схеме каждый шаг вызывает сомнения в законности, – отметил заместитель директора палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов.

Участники заседания пришли к выводу, что для упрощения процедуры получения разрешения на размещение наружной рекламы необходимо перевести указанную услугу в электронный формат.

Популярное

Все
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Здесь чтят традиции кочевников
Духовный храм в формате open space
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
Как не захлебнуться в «чашке латте»?
Два серебра завоевали казахстанские спортсмены в 12-й день Олимпиады
Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекистан
Мусор у нас в головах…
Общий трудовой стаж династии железнодорожников Капишевых – 826 лет
Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики
Когда каждый шаг – подвиг
Наша задача – поднять культуру чтения
Товарооборот намечено удвоить
Более 5 тыс. пострадавших от паводков семей получили дома и квартиры
Торговля – движущая сила экономического роста
Первый саммит Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет в Астане
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 8 августа
Миллионы потеряла жительница Атбасара, вложив их в Investment Trade Solution
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
АЭС: быть или не быть?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
Этот ролик обжег сердца
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем
Айдар Омаров стал врио президента «Казахфильма»
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Товарооборот намечено удвоить
Торговля – движущая сила экономического роста
Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики
Искали золото – нашли проблемы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]