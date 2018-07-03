​Рекламная «удавка»

На очередном заседании Совета при региональной палате предпринимателей разбирали резонансные дела нескольких предпринимателей, одновременно обратившихся с жалобой на неправомерные действия специалистов данного ведомства. Бизнесмены считают, что те противоречат требованиям законодательства о государственном контроле и надзоре, в частности, относительно взимания платы за размещение рекламы.

Так, магазину Red Park они заблокировали счет с требованием уплатить налог на рекламу в сумме более 1 млн тенге. Причем, по словам предпринимателя Алии Абдибаитовой, в качестве внешней рекламы в данном случае выступало... оформление витрины магазина, выходящей на улицу Достык.

– В Законе РК «О рекламе» четко сказано, что оформление витрин не облагается налогом. Более того, наш магазин – это дисконт-центр, где все товары продаются со скидкой, поэтому информация о размере скидок представляет собой часть оформления витрины, что является нашей идентификацией. Именно так оформляются витрины в любых подобных торговых точках, – убеждена Алия Абдибаитова.

Свою позицию она намерена доказывать в суде, сейчас занимается поиском адвоката. По ее словам, витрина магазина была сфотографирована в марте месяце, однако никакого уведомления по этому поводу прислано не было.

– Через два месяца специалисты управления направили эту информацию в налоговое управление Медеуского райо­на, которое без предупреж­дения заблокировало наши счета в двух банках. Мы были вынуждены заплатить штраф, – сетует предприниматель. – Удивляет, что и налоговая служба не присылала никакого уведомления по электронной почте, хотя у нас работает «кабинет налогоплательщика», и мы регулярно его проверяем. Оказывается, уведомление было отправлено заказным письмом, которое мы до сих пор, к слову, не получили.

На заседании также были выслушаны доводы и ТРЦ ASIA PARK. Представитель компании пояснил, что управление административной полиции Алматы установило дорожный знак с указателем ТРЦ ASIA PARK, из-за чего теперь владельцам торгового центра приходится платить налог за рекламу, которая размещена на данном указателе.

Предприниматели возмущены тем, что их заставляют платить налоги за абсурдные вещи. Юристы палаты предпринимателей Алматы заявляют, что сведения, составляемые уполномоченным органом и являющиеся основанием для начисления платы за рекламу, зачастую не содержат конкретных данных. Кем и каким органом они составлены и подписаны? Более того, они могут содержать различные адреса расположения одного и того же объекта обложения. При этом улица, на которой висит реклама, имеет существенное значение – в зависимости от категории дороги («А» или «В») зависит и размер оплаты.

При таких допущенных нарушениях, по мнению юристов, сведения не могут являться документом, подтверждающим факты размещения предпринимателями рекламы, и не должны приниматься налоговыми органами для выставления платы.

– Управление архитектуры и градостроительства Алматы на основе договора передало полномочия осуществления фотосъемки объектов наружной рекламы в компанию ТОО «НИИ Алматыгенплан». Это является иной формой контроля соглас­но Закону «О рекламе», то есть органы архитектуры передают госфункции контроля частной компании, и реклама определяется на субъективный взгляд ее сотрудника. Далее управление архитектуры, не перепроверяя достоверность сведений, отправляет их в налоговые органы. Те, в свою очередь, снова выходят на негласную проверку, посещают предпринимателей и выясняют их данные. После чего направляют уведомление о налоговой задолженности и пени, параллельно накладывая арест счетов. В этой схеме каждый шаг вызывает сомнения в законности, – отметил заместитель директора палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов.

Участники заседания пришли к выводу, что для упрощения процедуры получения разрешения на размещение наружной рекламы необходимо перевести указанную услугу в электронный формат.