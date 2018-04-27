Рекламу продуктов с высоким содержанием сахара могут ограничить в РК

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В 2018 году планируется ограничить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В 2018 году планируется внести дополнения в проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" в части ограничения рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров. В рамках ЕАЭС необходимо также внести дополнения в технический регламент Таможенного союза в плане ужесточения требований к показателям содержания трансжиров в продуктах и соответствующей маркировке", – сказал вице-министр.
Он также отметил, что подобный меры, принятые в сфере общественного здравоохранения стран ОЭСР, уже доказывают свою эффективность.
"В Финляндии с 2010 года внедрен налог на сладости и алкоголь, а также запрет на госпродукты с высоким содержанием соли. По итогам 7 лет уровень инфекционных заболеваний в стране снизился на 80%, а продолжительность жизни в сравнении с 1980 годом выросла на 10 лет. В Венгрии с 2011 введен здравоохранительный налог на пищевые продукты, который снизил уровень потребления вредных продуктов среди 73% населения. В Евросоюзе с 2016 года введена обязательная маркировка продуктов питания по 6 ингредиентам: жиры, сахар, соль, трансжиры, углеводы и белки. В Великобритании введен запрет на рекламу вредных продуктов в дневное время", – отметил Цой.