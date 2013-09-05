Политика
Рекомендации учтены

В рамках брифинга выступили официальный представитель СЦК Алтай Абибуллаев, озвучивший анонс актуальных внешнеполитических событий и шерпа (представитель) Казахстана на саммите «Группы двадцати» – заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК Азамат Абдымомунов. Речь шла о повестке дня «большой двадцатки» и роли Казахстана в глобальном диалоге.

В частности, наша страна, как сообщалось, приглашена на саммит в том числе и как представитель Таможенного союза, ЕЭП и СНГ.

– В связи с этим в первую очередь мы будем затрагивать вопросы интеграции, – отметил А. Абдымомунов. Он также дополнил, что большой вопрос в рамках «двадцатки» – это обсуждение работы региональных и торговых организаций, региональных торговых соглашений и того, насколько они влияют на процесс работы внутри ВТО.

Что касается других тем, есть вопросы по финансовому и экономическому кризису. В Астане в течение последних 6 лет проводится Астанинский экономический форум, на основании которого разрабатываются рекомендации для «большой двадцатки». В нынешнем году АЭФ проходил под эгидой G20, и в результате этой конференции были выработаны порядка 50 рекомендаций, которые были переданы странам-участницам, – сказал А. Абдымомунов.

В ходе брифинга официальный представитель СЦК А. Абибуллаев также сообщил иностранным журналистам о последних достижениях Казахстана в сфере экономики. Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал ежегодный Отчет о глобальной конкурентоспособности на 2013–2014 годы, согласно которому наша страна заняла 50-е место среди 148 государств, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, сообщалось о предстоящих важных событиях международной повестки дня. Среди них – первый государственный визит в Казахстан Председателя КНР Си Цзиньпина, который запланирован на 6–8 сентября. Председатель Госсовета Китайской Народной Республики в узком и расширенном форматах встретится с Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, проведет переговоры с Премьер-Министром РК, спикером Мажилиса Парламента, а также выступит с лекцией в Назарбаев Университете.

Помимо этого, уже сегодня в Казахстане начинает работу первый CentralAsia CIO Summit. Это важнейшее IT-событие нынешнего года. Форум представляет собой диалоговую площадку для общения IT-специалистов из разных уголков континента.

Анна ВЛАДИМИРОВА

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