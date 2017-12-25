​Рекомендации учтут

Под председательством заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Талгата Донакова состоялось очередное заседание Совета по правовой политике при Президенте РК.

На заседании был заслушан отчет Министерства юстиции об итогах работы по исполнению Плана на 2017 год по реализации Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 года. Был также рассмот­рен вопрос реализации нормативных постановлений и посланий Конституционного совета о состоянии конституционной законности в стране. По этому вопросу заслушана информация Конституционного совета.

На заседании подведены итоги работы Совета по правовой политике в текущем году и одобрен проект Плана работы на 2018 год. Рекомендации состоявшегося заседания будут учтены в ходе дальнейшего совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности.