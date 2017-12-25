Свежий выпуск
​Рекомендации учтут
Елена Иванова

Под председательством заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Талгата Донакова состоялось очередное заседание Совета по правовой политике при Президенте РК.

На заседании был заслушан отчет Министерства юстиции об итогах работы по исполнению Плана на 2017 год по реализации Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 года. Был также рассмот­рен вопрос реализации нормативных постановлений и посланий Конституционного совета о состоянии конституционной законности в стране. По этому вопросу заслушана информация Конституционного совета.

На заседании подведены итоги работы Совета по правовой политике в текущем году и одобрен проект Плана работы на 2018 год. Рекомендации состоявшегося заседания будут учтены в ходе дальнейшего совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности. 

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Внешние и внутренние факторы играют против тенге
Воздушный шар в центре города – явление само по себе редкое, но если он еще и падает...
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Перспективы края Великих гор
Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска
В магазине торгуют за спасибо!
Аксакал шагает по стране
Пятый район появился в Шымкенте
Талант из Улытау
Каникулы с книгой
Осторожно, вода!
Золотые дипломы выпускникам
Пусть загрязнитель платит
Священна земля Казахстана
По родному краю
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Перепил, убил – в тюрьму
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Население стареет в ряде регионов Казахстана
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Документы передали дух эпохи
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Свежий выпуск
Не надо самовольничать!
Свежий выпуск
Минуточку, вас обманывают
Свежий выпуск
Не выходя из дома
Свежий выпуск
Сенаторы в регионах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]