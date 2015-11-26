Причина – халатное отношение к государственным деньгам. Чиновники произвели полный расчет за дизтопливо, которое так и не было поставлено в школы и детские сады. По подсчетам специалистов, государству нанесен ущерб в размере 700 млн тенге.

В ходе заседания также рассмотрены итоги проверок природоохранной прокуратуры. В частности, выявлен ряд нарушений Земельного кодекса, допущенных акиматом Талгарского района. В их числе – факты неэффективного использования орошаемых земель, изменения целевого назначения земельных участков.

По решению дисциплинарного совета один из заместителей акима района получил предупреждение о неполном служебном соответствии занимаемой должности. Кроме того, за использование бюджетных средств в личных интересах рекомендовано уволить акима Шубарского сельского округа Кербулакского района.