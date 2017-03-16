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​Рекомендованы к назначению
Фарида Ахметова

Это Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, Карагандинский государст­венный индустриальный университет, Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Таразский государственный педагогический институт и Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

Внедрение принципа выборности и подотчетности ректоров соответствует 78-му шагу Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках поэтапного расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений.

Как сообщила пресс-служба Сената, на рассмотрение комиссии наблюдательными советами вузов были рекомендованы 11 претендентов из 45 лиц, подавших заявки на конкурс. По итогам собеседования с претендентами и обсуждения представленных ими программ развития рекомендованы к назначению ректорами: Актюбинского регионального госуниверситета – Бауыржан Ердембеков, Карагандинского государственного индустриаль­ного университета – Бахыт Жаутиков, Северо-Казахстанского госуниверситета – Серик Омирбаев, Таразского государственного педагогического института – Дариякуль Кожамжарова.

По Каспийскому государственному университету техно­логий и инжиниринга и Таразскому государственному университету конкурс приз­нан несостоявшимся. Министерству образования и науки рекомендовано провести его повторно.

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