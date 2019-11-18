Рекомендуем вернуться в Казахстан – МИД казахстанским студентам в Гонконге

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Министерство иностранных дел РК рекомендует студентам, которые учатся в Гонконге, вернутся в Казахстан. Об этом в ходе брифинга в Нур-Султане сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz
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"В связи с эскалацией протестов в Гонконге, в том числе обострением ситуации на территории университетов, а так же в прилегающих к ним районах, ряд высших учебных заведений Гонконга, где, в том числе обучаются казахстанские студенты, принял решение об отмене занятий или переходе на дистанционное обучение до второго семестра. Это январь 2020 года. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует всем казахстанским студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться в Казахстан", – сказал Смадияров.
Кроме того, МИД рекомендует гражданам Казахстана не посещать Гонконг без крайней необходимости до момента стабилизации ситуации с безопасностью в городе.
"Граждан, вынужденных находиться в Гонконге просим принять все необходимые меры предосторожности. Наблюдать за информацией можно в СМИ и на официальном сайте генерального консульства Казахстана в Гонконге. В целях обеспечения безопасности наших граждан и своевременного возвращения на родину достигнута договоренность с компанией "Air Astana" о возможности изменения даты вылета на раннее приобретенные билеты без оплаты штрафа и разницы в цене. У большинства студентов уже имеются билеты на конец декабря к началу каникул", – добавил спикер.
Он отметил, что генеральным консульством Казахстана совместно с Ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге были организованы сбор и перевозка казахстанских студентов до аэропорта. На сегодняшний день в Казахстан вернулись 118 студентов. В ближайшие дни планируется вывезти еще порядка 40 студентов.