Рекомендуем вернуться в Казахстан – МИД казахстанским студентам в Гонконге

Общество
1524
Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Министерство иностранных дел РК рекомендует студентам, которые учатся в Гонконге, вернутся в Казахстан. Об этом в ходе брифинга в Нур-Султане сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz.   

"В связи с эскалацией протестов в Гонконге, в том числе обострением ситуации на территории университетов, а так же в прилегающих к ним районах, ряд высших учебных заведений Гонконга, где, в том числе обучаются казахстанские студенты, принял решение об отмене занятий или переходе на дистанционное обучение до второго семестра. Это январь 2020 года. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует всем казахстанским студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться в Казахстан", – сказал Смадияров.

Кроме того, МИД рекомендует гражданам Казахстана не посещать Гонконг без крайней необходимости до момента стабилизации ситуации с безопасностью в городе.

"Граждан, вынужденных находиться в Гонконге просим принять все необходимые меры предосторожности. Наблюдать за информацией можно в СМИ и на официальном сайте генерального консульства Казахстана в Гонконге. В целях обеспечения безопасности наших граждан и своевременного возвращения на родину достигнута договоренность с компанией "Air Astana" о возможности изменения даты вылета на раннее приобретенные билеты без оплаты штрафа и разницы в цене. У большинства студентов уже имеются билеты на конец декабря к началу каникул", – добавил спикер.

Он отметил, что генеральным консульством Казахстана совместно с Ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге были организованы сбор и перевозка казахстанских студентов до аэропорта. На сегодняшний день в Казахстан вернулись 118 студентов. В ближайшие дни планируется вывезти еще порядка 40  студентов.

Популярное

Все
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Остановка по требованию аудита
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Бег делает мир чище и добрее
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Чистоте в городах мешает мусор в головах
Привели в порядок окраину
Быть сильными, ловкими, смелыми
Учат быть солдатом
Еще одна напасть – саранча
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибши…
Остановка по требованию аудита
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юр…
Семейный психолог, руководитель психологического центра и Н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]