Рекомендуемая ставка по депозитам в иностранной валюте будет снижена в РК
В Казахстане с 1 декабря 2017 года ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в иностранной валюте будет снижена до 1% годовых, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
"В соответствии с решением Совета директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов размеры максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц определены на уровне: максимальная ставка вознаграждения в тенге – 14 процентов годовых, максимальная ставка вознаграждения в иностранной валюте – 1 процент годовых с 1 декабря 2017 года", – говорится в сообщении фонда.
Таким образом, действующие в настоящее время максимальные ставки вознаграждения в иностранной валюте в размере 1,5% годовых c 1 декабря 2017 года будут снижены до 1% годовых по вновь привлекаемым депозитам.
Действующие на сегодняшний день максимальные ставки вознаграждения в национальной валюте сохранятся на прежнем уровне.
При этом в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка указанные ставки могут быть пересмотрены.
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