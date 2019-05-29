Реконструкция участка трассы "Жетыбай – Жанаозен" в Мангистау близится к завершению
Реконструкция участка трассы "Жетыбай – Жанаозен" в Мангистауской области близится к завершению, передает Kazpravda.kz.
73-х километровый участок реконструкции трассы "Жетыбай – Жанаозен – Кендирли – граница Туркменистана" от п. Жетыбай до г. Жанаозен планируют завершить в срок – к концу 2019 года, сообщает пресс-служба АО "НК КазАвтоЖол". Сейчас специалисты одновременно трудятся на нескольких отрезках трассы.
Реконструкция традиционно выполняется последовательно – после строительно-монтажных работ первый 35-ти километровый участок (км 0-35) будет приведен под I техническую категорию с 4-х полосным движением.
Генеральным подрядчиком является СП "Аккорд/Акжол Құрылыс". В настоящее время дорожники подрядной организации выполняют работы по фрезерованию существующих слоев покрытия протяженностью 6 км, а также завершают монтаж железобетонных труб.
Специалисты АФ "Дженгиз Иншаат" реконструируют оставшиеся 28 километров (35-73 км). На этом отрезке в рамках реконструкции запланировано устройство ДЭУ в г. Жанаозен и п. Шетпе. Здесь дорожники уже выполнили большую часть строительно-монтажных работ, ведутся работы по устройству нижнего и верхнего слоев покрытия, монтажу железобетонных труб, обустройству дороги.