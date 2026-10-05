Реконструкция вокзала Астана-1: какие работы уже завершены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане продолжается реконструкция железнодорожного вокзала Астана-1. Ход строительных работ проверил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов, передает Kazpravda.kz.

Во время осмотра представители подрядной организации рассказали о выполненных работах и сроках завершения реконструкции.

Общая площадь обновляемого вокзала составляет 8 409 квадратных метров. На сегодняшний день строители завершили основные работы по возведению каркаса здания и устройству кровли.

«На сегодняшний день завершены основные работы по возведению каркаса здания и устройству кровли. Продолжаются внутренние и наружные отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения, включая электроснабжение, отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию. Параллельно ведется строительство пассажирского перрона и конкорсного перехода, а также благоустройство прилегающей территории», – сообщили в Министерстве транспорта РК.

По итогам проверки Жанибек Тайжанов поручил подрядчику ускорить работы, усилить контроль за их качеством и завершить реконструкцию в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, ранее редакция газеты "Казахстанская правда" рассказывала об обновлениях в станционном здании Астана-1, ремонт которого находится в завершающей стадии.