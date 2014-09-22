Реконструкцию взлетно–посадочной полосы аэропорта Уральска завершат в 2015 году Экономика 671 Назымгуль Кумыспаева

Реконструкцию взлетно–посадочной полосы аэропорта Уральска завершат в 2015 году, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию республики.



"Ожидается, что уже в следующем году состояние искусственной взлетно–посадочной полосы в Уральске будет соответствовать требованиям норм безопасности и позволит аэропорту обслуживать современные типы воздушных судов", – указывается в пресс-релизе, распространенном по итогам совещания под председательством первого вице-министра Жениса Касымбека.



Заслушав выступления участников, Женис Касымбек поручил собравшимся организовать надлежащий контроль за ходом выполнения работ, тщательно следить за качеством применяемых материалов и обеспечить их соответствие всем техническим требованиям.



Также была отмечена необходимость соблюдения требований проектной документации и выполнения работ по утвержденному графику.



Напомним, в рамках поручения Главы государства за последние 10 лет в Казахстане произведена реконструкция взлетно–посадочных полос в 13 крупных аэропортах. Планируется, что реконструкция ВПП оставшихся пяти аэропортов будет завершена в 2018 году.