​Рекорд в закрытых помещениях

За день до окончания игр земляки установили национальный рекорд по количеству выигранных на подобных стартах золотых медалей. Утром 27 сентября, когда оставалось разыграть награды всего в трех дисциплинах и начать сборы на торжественную церемонию зак­рытия соревнований, в активе команды РК были 28 высших наград. Напомним, что до этого рекорд принадлежал I Азиаде под крышей 2005 года, которая прошла в столице Таиланда – Бангкоке, – 23 золотые медали.

В предпоследний день особо отличилась наша миниатюрная женская команда (спортсменки до 23 лет), выигравшая «золото» в рапиде – быстрых шахматах. Казахстан в этом скоротечном турнире представляли международные гроссмейстеры среди женщин 20-летняя Динара Садуа­касова и 17-летняя Жансая Абдумалик. По ходу состязаний наш дуэт нанес поражение ­командам Филиппин, Ирана, Вьетнама, сыграл вничью с соперницами из Индии и Узбекистана. В полуфинале пришлось еще раз встретиться с шахматистками Филиппин и повторно победить их – на этот раз со счетом 2:0. А в финале Садуакасова и Абдумалик вырвали победу (1,5:0,5) у очень сильной пары из Китая.

На финише этих комплексных соревнований золотые медали в копилку своей команды также внесли борец греко-римского стиля Данияр Каленов (весовая категория до 66 кг), самбистка Дильдаш Курышбаева (68 кг), кикбоксер Максат Усип (67 кг). Хороший урожай высших наград в этот день позволил сборной Казахстана подняться с пятого на четвертое место, опередив соседей из Узбекистана сразу на 4 золотые медали.