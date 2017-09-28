​Рекорд в закрытых помещениях

Юрий Макаров

За день до окончания игр земляки установили национальный рекорд по количеству выигранных на подобных стартах золотых медалей. Утром 27 сентября, когда оставалось разыграть награды всего в трех дисциплинах и начать сборы на торжественную церемонию зак­рытия соревнований, в активе команды РК были 28 высших наград. Напомним, что до этого рекорд принадлежал I Азиаде под крышей 2005 года, которая прошла в столице Таиланда – Бангкоке, – 23 золотые медали.

В предпоследний день особо отличилась наша миниатюрная женская команда (спортсменки до 23 лет), выигравшая «золото» в рапиде – быстрых шахматах. Казахстан в этом скоротечном турнире представляли международные гроссмейстеры среди женщин 20-летняя Динара Садуа­касова и 17-летняя Жансая Абдумалик. По ходу состязаний наш дуэт нанес поражение ­командам Филиппин, Ирана, Вьетнама, сыграл вничью с соперницами из Индии и Узбекистана. В полуфинале пришлось еще раз встретиться с шахматистками Филиппин и повторно победить их – на этот раз со счетом 2:0. А в финале Садуакасова и Абдумалик вырвали победу (1,5:0,5) у очень сильной пары из Китая.

На финише этих комплексных соревнований золотые медали в копилку своей команды также внесли борец греко-римского стиля Данияр Каленов (весовая категория до 66 кг), самбистка Дильдаш Курышбаева (68 кг), кикбоксер Максат Усип (67 кг). Хороший урожай высших наград в этот день позволил сборной Казахстана подняться с пятого на четвертое место, опередив соседей из Узбекистана сразу на 4 золотые медали.

Популярное

Все
Разумная привычка, а не просто тренд
Учиться наблюдать
За счет возвращенных активов
Бренды создает микробизнес
Обменялись опытом с коллегами
В Алматы – большое новоселье
Господдержка доступна для всех
Буря на востоке
Продолжаются инспекционные поездки
Вычислен последний фигурант «титанового» дела
Ждем успеха в Туркестане
Пора получать из пшеницы не только муку...
Наш десант на Dota 2, Phygital Football и Phygital Shooter
Золото, рожденное трудом
Каникулы в седле
Требования к профессионализму повышаются
Предвыборные теледебаты на Седьмом канале – итоги онлайн-голосования
Почти 3 млрд тенге из возвращенных активов выделили на водоснабжение сел в СКО
Леонардо Ди Каприо и глава Amazon анонсировали совместный проект
«Человек-паук 4: Новый день» стал самым кассовым фильмом 2026 года
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Встречи регулярные, интерес взаимный
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Бакинский триумф Дияра Аманали
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Витаминный конвейер с пригородных полей
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Павлины украсили дорожную развязку
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Золото гребли лопатами
Аль-Фараби и геометрия будущего
Гранты на подготовку кадров
Определены новые подходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]