​Рекордная сумма от АБР – на развитие Азии

Согласно подсчетам, это на 19% больше 22,89 млрд у. е., одобренных в 2014 году. При этом сумма одобренных займов и грантов АБР, как суверенных (правительства), так и несуверенных (частный сектор), составила 16,58 млрд у. е., что на 23% выше, чем в 2014 году.

Объем финансовых операций для частного сектора увеличился с 1,92 млрд в 2014 году до 2,63 млрд у. е. в 2015 году. АБР нарастил объем выделяемых средств наибеднейшим странам до 40% от всей одобренной несуверенной помощи.

По данным пресс-службы АБР, в операционной деятельности АБР прошлого года выделяется поддержка странам, на которые оказали воздействие низкие цены на сырьевые товары и волатильность на финансовых рынках, таким как Казахстан и Монголия. А также быстрая реакция на стихийные бедствия, в особенности землетрясение в Непале в апреле и циклон Вануату в марте.

Указано, что АБР активно использует кредитование частного сектора в национальной валюте и увеличил эмиссию ценных бумаг в местной валюте, чтобы поддержать кредитование. Кредиты и гранты окажутся полезными лишь при условии, что средства будут освоены. В 2015 году освоение займов и грантов составило 12,34 млрд у. е., что на 21% выше, чем в предыдущий год.

«Рекордные показатели прошлого года отражают растущий спрос со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – процитированы слова президента АБР Такехико Накао. – Потребности в инфраструктуре и другом развитии значительные, а бедность остается широко распространенным явлением, несмотря на устойчивый рост в регионе».

Совет управляющих АБР в прошлом году единодушно одобрил слияние Азиатского фонда развития АБР и его обычных капитальных ресурсов, считая, что этот шаг поможет удовлетворить возросший спрос на кредиты и гранты. Совет управляю­щих рассчитывает, что финансовые возможности АБР (ежегодные займы и гранты) возрастут до 20 млрд у. е. к 2020 году.