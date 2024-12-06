Рекордную сумму денег направили на поддержку аграриев в РК в этом году

В текущем году на льготное финансирование сельского хозяйства были направлены рекордные 580 млрд тенге, которые переданы аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как результат, аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур — при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га. Также намолочено 3,2 млн тонн масличных культур с урожайностью 10,9 ц/га, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых.

Высокая урожайность была достигнута, в том числе, благодаря правильному применению агротехнологий, качественным семенам, минеральным удобрениям и эффективной защите растений. В дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации сельскохозяйственных культур.

В рамках Дорожной карты по исполнению поручений президента поставлена задача по удвоению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2024–2028 годах.

В целом, в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021–2030 годы планируется к 2030 году довести урожайность пшеницы до 20 ц/га.

В пресс-службе отметили, что поручению главы государства финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2025 года начато уже в текущем году.