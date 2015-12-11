Рекордную сумму трансфера предложил за Уэйна Руни китайский "Шанхай Теллэйс"

Спорт
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Китайский футбольный клуб "Шанхай Теллэйс" предложил английскому "Манчестер Юнайтед" рекордную сумму (более €100 млн) за переход капитана клуба и сборной Англии нападающего Уэйна Руни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, 30-летнему футболисту будет предложен трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать более €34 млн за сезон. Также на решение нападающего может повлиять то, что "Шанхай Теллэйс" сейчас тренирует шведский специалист Свен-Горан Эрикссон, возглавлявший сборную Англии с 2001 по 2006 годы.

Отмечается, что если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола. Предыдущий трансферный рекорд принадлежит испанскому "Реалу", который в 2013 году приобрел валлийского нападающего Гарета Бэйла за €100 млн. Контракт рассчитан на 6 лет.

Руни подписал соглашение с "Манчестер Юнайтед" в 2004 году. В активе нападающего 352 матча за клуб, в которых он забил 172 мяча. Ранее в СМИ появилась информация, что Руни хочет покинуть английский клуб.

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