Рекордную сумму трансфера предложил за Уэйна Руни китайский "Шанхай Теллэйс"

Китайский футбольный клуб "Шанхай Теллэйс" предложил английскому "Манчестер Юнайтед" рекордную сумму (более €100 млн) за переход капитана клуба и сборной Англии нападающего Уэйна Руни, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
По информации агентства, 30-летнему футболисту будет предложен трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать более €34 млн за сезон. Также на решение нападающего может повлиять то, что "Шанхай Теллэйс" сейчас тренирует шведский специалист Свен-Горан Эрикссон, возглавлявший сборную Англии с 2001 по 2006 годы.
Отмечается, что если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола. Предыдущий трансферный рекорд принадлежит испанскому "Реалу", который в 2013 году приобрел валлийского нападающего Гарета Бэйла за €100 млн. Контракт рассчитан на 6 лет.
Руни подписал соглашение с "Манчестер Юнайтед" в 2004 году. В активе нападающего 352 матча за клуб, в которых он забил 172 мяча. Ранее в СМИ появилась информация, что Руни хочет покинуть английский клуб.