​Рекордные для страны

Согласно статистике банка, инвестиции в регион выросли на 75%, с 803 млн годом ранее до 1,4 млрд евро. Количество проектов возрос­ло с 71 до 82. Общее финансирование ЕБРР с начала работы в регионе, таким образом, достигло более чем 10 млрд евро, подчеркивается в сообщении финансового института. Наибольший объем был инвестирован в Казахстане – 708,6 млн евро по сравнению с 567,5 млн евро в 2014 году, что также было рекордом.

«В Казахстане банк продолжает расширять деятельность, поддержав рекордные 30 проектов во всех секторах экономики, среди которых фондирование МСП, энергоэффективность и борьба с изменениями климата, муниципальная и региональная инфраструктура и агробизнес, – цитирует пресс-служба директора ЕБРР по Казахстану Джанет Хэкман. – Особенно интересным событием стал запуск программы поддержки деловых женщин, которая предоставляет финансирование через местные банки и консультационные услуги напрямую предприятиям, у руля которых стоят женщины. Наша команда поддержки малого бизнеса открыла восьмой офис в стране – в Караганде».

В целом ЕБРР успешно завершил еще один сложный год для финансовой сферы, инвестировав в сумме 9,4 млрд евро, осуществил финансирование 381 проекта более чем в тридцати странах в регионе, простирающемся от Эстонии до Египта и от Марокко до Монголии. Банк ожидает, что в 2016 году экономическая ситуация будет оставаться сложной. Однако год своего 25-летия банк начал с многообещающими наработками по будущим проектам. Помимо высокого уровня финансирования ЕБРР усилит поддержку реформ, нацеленных на улучшение общего инвестиционного климата, заключается в сообщении.