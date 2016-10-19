Авторы письма сообщили, что в преддверии 25-летия Независимости республики и 125-летия дважды Героя Социалистического Труда, рисовода Ибрая Жакаева работники сельскохозяйственной отрасли области достигли рекордного показателя по урожаю риса. Получив около 55 центнеров с каждого гектара посевных площадей, аграрии в целом собрали порядка 440 тысяч тонн риса в закрома республики.

– Жители региона – священного края Великой степи – выражают Главе государства огромную благодарность за поддержку, оказываемую земледельцам и животноводам. От имени всех тружеников и жителей области заявляем, что приложим все усилия для реализации Ваших созидательных инициатив, – отметили кызыл­ординцы.

В числе авторов письма – Герой Труда Казахстана, председатель ассоциации производителей риса А. Ералиев, председатель ТОО «Мади Кажы» А. Камалатдин, директор ТОО «Сыр Маржаны» М. Утеев, директор ТОО «Рза-Агро» Н. Имандосов и другие авторитетные представители сельскохозяйственной отрасли региона.