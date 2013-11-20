В американском Солт-Лейк-Сити, где проходил второй этап Кубка мира, землякам с итоговыми местами, скажем так, повезло не очень. Зато их очередные поправки в таблицу национальных достижений останутся в истории отечественного конькобежного спорта навсегда. А отметки эти таковы: мужчины, 1 500 м, Денис Кузин – 1.43,60; женщины, 500 м, Екатерина Айдова – 37,64; 1 500 м, Екатерина Айдова – 1.56,54.

Следующий этап Кубка мира ведущие конькобежцы планеты проведут в Астане с 29 ноября по 1 декабря 2013 года.

Юрий МАКАРОВ