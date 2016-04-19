​Рекордные торги ЕТС

Традиционно лидирует секция торговли сельхозпродукцией. Сделки на зерновые были заключены на сумму свыше 19 млрд тенге, биржевой оборот продемонстрировал рост на 51% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Оборот в натуральном выражении вырос на 21% и превысил 395 тыс. тонн.

В секции торговли металлами и промтоварами сделки заключены более чем на 2,7 млрд тенге. В секции торговли нефтепродуктами – на сумму свыше 2,1 млрд тенге, общий биржевой оборот вырос в 8 раз по сравнению с показателем годовой давности, а в натуральном выражении утроился. Объем товарооборота в секции торговли специализированными товарами превысил 16 млрд тенге, что в 19 раз больше показателя первого квартала прошлого года.