Свежий выпуск Рекордные заезды Максут ИРЖАНОВ

Республиканский велотрек «Сарыарка» давно не видел таких скоростей. Уже на старте соревнований были показаны рекордные результаты. Причем немецкие велогонщицы Паулина Грабош и Эмма Хинце в командном женском спринте установили мировой юниорский рекорд сначала в квалификационном заезде, а затем обновили достигнутый результат в финале.

Также в квалификации женская сборная Новой Зеландии обновила мировой юниорский рекорд в командной гонке преследования. А россияне Сергей Исаев, Алексей Носов и Александр Васюхно выиграли золотую медаль в командном спринте. Показанный ими результат 44,767 стал новым рекордом планеты. Серебряные медали – у австралийцев, бронзовые – у сборной Польши.

Без рекорда в первый соревновательный день прошла лишь групповая гонка среди девушек. Здесь золотую медаль выиграла Дарья Пикулик из Польши, «серебро» – у японки Юми Кадзихара, «бронза» – у россиянки Кристины Селиной.

Казахстанские велосипедисты пока не отметились достойными результатами. Во второй день неплохо провел квалификационную гонку в скретче на 7 500 м Сергей Шатовкин: заняв 7-е место в своей группе, он попал в финал чемпионата мира.

Вчера вечером состоялись также финальные заезды в пяти видах соревнований: гите на 500 м, командной гонке преследования среди девушек, кейрину, скретчу на 10 км среди юниоров и команд­ной гонке преследования (юниоры). Надеемся, что и казахстанские велосипедисты на домашней арене покажут свои лучшие результаты.

Напомним, что в чемпионате принимают участие около 200 спортсменов из 32 стран мира. Соревнования продлятся до 23 августа.