Рекордный объем резервов потратил Китай на поддержку рынка

На рекордную величину – $93,9 млрд – сократились международные резервы Китая в августе. В результате объем резервов опустился до $3,56 трлн, самого низкого уровня с августа 2013 года, следует из опубликованных в понедельник данных Народного банка Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.
Само сокращение – четвертый месяц подряд – неожиданностью не стало, но экономисты предполагали, что оно окажется чуть меньшим – порядка $70 млрд (консенсус-прогноз). В то же время самые пессимистичные прогнозы не оправдались, учитывая, что на рынке фигурировали цифры в $200 млрд.
В августе Китай продавал казначейские облигации США (treasuries, на них приходится около трети китайских резервов) и направлял полученные доллары на поддержку юаня. По данным Минфина США, Китай владел американскими госбумагами на $1,271 трлн (первое место в мире по этому показателю) на конец июня, но данные за август будут только в октябре. На то, что Китай в августе действительно продавал treasuries, косвенно указывает еженедельная статистика ФРС США по объему американских госбумаг, хранящихся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка в интересах других государств. За три последние недели (с 12 августа по 2 сентября) показатель сократился на $27 млрд, какую-то часть этих денег мог вывести Китай.
11 августа китайский Центробанк неожиданно девальвировал юань почти на 2%, что стало крупнейшей разовой девальвацией с 1994 года. Это спровоцировало глобальные опасения, что дела в китайской экономике обстоят хуже, чем предполагалось ранее; последовал спад на китайских и мировых биржах. После девальвации валютные игроки продолжили оказывать на юань спекулятивное давление, и Народному банку пришлось продавать доллары и покупать юани.
