​Рекордный уровень нефтедобычи

В минувшем году КПО достигла рекордного уровня добычи, который составил 148 млн баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 8,6 млрд кубометров, что примерно соответствует 45,4% от общего объема добываемого газа.

По словам генерального директора компании Эдвина Блома, истекший год был отмечен целым рядом крупных достижений. 20 декабря 2018 года компания успешно защитила Проект разработки Карачаганакского месторождения в центральной комиссии по разработке и разведке Министерства энергетики РК.

По этому поводу Эдвин Блом отметил: «Новый документ дает возможность КПО и республике приступить к осуществлению планов по дальнейшему освоению уникального нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак. В целях максимального извлечения жидких углеводородов нами планируется использовать широкий арсенал передовых и инновационных технологий».

В конце 2018 года партнеры по Карачаганаку подписали соглашение о санкционировании проекта снятия производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса (проект СПОГ).

По словам руководителя КПО, это событие стало важной вехой в истории освоения месторождения. Основная цель проекта СПОГ – максимальное увеличение добычи жидких углеводородов, что принесет значительную экономическую прибыль как для Казахстана, так и для компаний-партнеров.

На сегодня партнерами по Карачаганаку инвестировано 24 млрд долларов в его разработку, при этом сумма прямых выплат в бюджет РК составила 17 млрд долларов.

КПО во всех аспектах своей деятельности придерживается принципов устойчивого развития и высочайших стандартов в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ, утилизацию отходов и внедрение «зеленых» технологий.

Всего за период с 1998 года на проведение природоохранных мероприятий КПО направила 380 млн долларов. В прошлом году показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,94%, что является достижением мирового класса.

В рамках второго международного экологического форума Uralsk Green Forum, состоявшегося в мае 2018 года, было подписано соглашение о сотрудничестве и парт­нерстве в реализации проектов в контексте перехода Казахстана к «зеленой экономике» между НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», акиматом области и КПО.

В 2018 году компания стала одним из лауреатов конкурса экологичес­кой ответственности нефтегазовых предприятий Казахстана, проводимого Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и группой «КРЕОН» при поддержке Министерства энергетики РК в партнерстве с Программой ООН по окружающей среде в Центральной Азии

(UNEPСА), CREON Capital и Национальным рейтинговым агентством.

За выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды КПО также получила главный приз от Американской торговой палаты в Казахстане по итогам ежегодного конкурса социальной ответственности бизнеса.

Компания оказывает всемерную поддержку местным товаропроизводителям и стремительно наращивает долю казахстанского содержания в Карачаганакском проекте.

– В прошлом году КПО содействовала локализации восьми видов товаров на сумму 70 миллионов долларов и восьми комплексных услуг на сумму 390 миллионов долларов. КПО стала первой компанией в Казахстане, разместившей заказ на ремонт газовых турбин высокого давления в казахстанском сервисном центре Уральска, а также первым международным консорциумом, использующим буровые долота местного производства, что является серьезным шагом вперед в облас­ти развития местного содержания. По итогам 2018 года доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг достигла 60%, что в денежном выражении составило 474 миллиона долларов. В целом с момента подписания ОСРП в 1997 году доля местного содержания в закупках КПО превысила 7 миллиардов долларов, – сказал Эдвин Блом.

Увеличение местного содержания в кадрах также является одним из приоритетных направлений. В 2018 году доля казахстанских сотрудников составила 95% от общего числа технического персонала и супервайзеров и 77% от числа руководителей. С момента подписания ОСРП на обучение казахстанских специалистов было направлено свыше 218 млн долларов.

КПО ежегодно осуществляет крупные проекты, направленные на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской облас­ти. Их перечень и приоритетность определяются администрацией региона. В рамках этой программы ведутся строительство и ремонт автодорог, городских улиц, мостов, а также объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Причем к работе привлекаются только казахстанские подрядчики.

Общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры области на сегодня составила 368 млн долларов. В 2018-м было принято решение увеличить ежегодную сумму социальных инвес­тиций с 20 до 30 млн на период с 2019 по 2023 год.

В 2018 году по заказу КПО одно­временно шла реализация 36 проектов социальной инфраструктуры, что является наилучшим показателем за всю историю компании. 31 из них был успешно завершен, по остальным работы продолжаются.

В рамках инициативы «Цифровой Казахстан» КПО наряду с другими нефтегазовыми компаниями, работающими в Казахстане, было поручено разработать план технологической модернизации и цифровизации Карачаганака. Так, 29 ноября прошлого года в Уральске совместно с акиматом Западно-Казахстанской области был проведен международный форум по цифровизации с участием заместителя Премьер-министра РК, руководства Министерства образования и науки РК и ассоциации KAZENERGY. В числе приглашенных на нем присутствовали представители ведущих университетов республики, международные эксперты и представители крупных зарубежных IT-компаний.

На форуме КПО представила собственную Дорожную карту цифровизации, в которой обозначены ключевые этапы перехода на цифровые технологии в целях оптимизации, совершенствования и ускорения бизнес-процессов, в том числе в сфере добычи, скважинных операций, реализации проектов расширения, а также развития потенциала местных компаний и интеграции с другими компонентами производственной инфраструктуры. Одним из основных событий форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между компанией, Минис­терством образования и науки РК, акиматом области и ассоциацией KAZENERGY. Документ призван координировать усилия по увеличению местного содержания путем обучения новых профессиональных кадров и поддержки стартапов.

Подводя итоги 2018 года, Эдвин Блом подчеркнул: «КПО обладает огромным созидательным потенциалом благодаря слаженной командной работе, профессионализму сотрудников и их непрестанному стремлению достичь новых высот. Я надеюсь, что усилия по внедрению современных технологий и повышению эффективности производства позволят нам сохранить лидирующие позиции среди предприятий нефтегазового сектора Казахстана. В числе приоритетных задач на 2019 год – безопасное и качественное осуществление планово-предупредительного ремонта и дальнейшая реализация проектов, нацеленных на продление полки добычи жидких углеводородов, в том числе СПОГ, установка 4-го компрессора обратной закачки газа и строительство 5-й внутрипромысловой «нитки». При этом традиционно первостепенное внимание будет уделяться вопросам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. В долгосрочном плане КПО будет стремиться к обеспечению рацио­нального и грамотного освоения недр Карачаганака в интересах Казахстана и компаний-партнеров».