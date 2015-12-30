Рекордсмен казахстанской премьер-лиги продлил контракт с "Тоболом"

Полузащитник Нурбол Жумаскалиев, являющийся капитаном и символом ФК "Тобол", продлил контракт с клубом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.kz
.
Таким образом, 34-летний капитан "Тобола" Нурбол Жумаскалиев продолжит защищать цвета костанайской команды. С 2000 года в "Тоболе" Жумаскалиев провел в общей сложности 15 сезонов.
Напомним, что воспитанник уральского футбола начал свою карьеру в 1998 году в "Нарыне". Затем два сезона выступал за талдыкорганский "Жетысу". Сезон 2011 года провел в составе столичной "Астаны". С "Тоболом" Нурбол Жумаскалиев стал чемпионом Казахстана в 2010 г.
Нурбол Жумаскалиев является рекордсменом казахстанской премьер-лиги, как по сыгранным матчам, так и по забитым голам. Он принял участие в 469 матчах, забил 162 гола.