Рекордсмен казахстанской премьер-лиги продлил контракт с "Тоболом"

Ерзат Сергазин
Полузащитник Нурбол Жумаскалиев, являющийся капитаном и символом ФК "Тобол", продлил контракт с клубом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Таким образом, 34-летний капитан "Тобола" Нурбол Жумаскалиев продолжит защищать цвета костанайской команды. С 2000 года в "Тоболе" Жумаскалиев провел в общей сложности 15 сезонов. 

Напомним, что воспитанник уральского футбола начал свою карьеру в 1998 году в "Нарыне". Затем два сезона выступал за талдыкорганский "Жетысу". Сезон 2011 года провел в составе столичной "Астаны". 

С "Тоболом" Нурбол Жумаскалиев стал чемпионом Казахстана в 2010 г. 

Нурбол Жумаскалиев является рекордсменом казахстанской премьер-лиги, как по сыгранным матчам, так и по забитым голам. Он принял участие в 469 матчах, забил 162 гола.  


