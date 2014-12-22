Рекорды на высокогорье

Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Юрия БЕККЕРА
Поляки выиграли восемь золотых медалей, россияне – четыре, итальянцы – две. Таким образом, конькобежцы Польши еще раз подтвердили неслучайность своего громкого успеха на первом студенческом чемпионате мира в Закопане (2012 год). Просто отправились на совершенно незнакомый лед и всем все доказали.

В активе студенческой сборной Казахстана три бронзовые награды. Их получили алматинец Федор Мезенцев на дистанции 1 000 м и Мария Сизова из Хромтау (1 000 и 500 м). Помимо названных команд, медали из Алматы к себе домой увезли спортсмены Беларуси, Норвегии, Голландии и Китайского Тайпея.

В ходе соревнований не раз звучали цифры, соответствующие рекордам мира на тех или иных дистанциях. Все эти высшие достижения установлены, естественно, на искусственном льду крытых катков в Калгари, Херенвене, Солт-Лейк-Сити, Нагано... Заслуженному ветерану ледовых сражений, конечно, теперь не угнаться за мировым прогрессом – на «Медеу» подобных скоростей не достичь. Но участники студенческого мундиаля прилично «растормошили» другую таблицу рекордов, дали новый импульс для демонстрации все более возрастающих результатов именно в наших горах. И за это мы им искренне благодарны, в доказательство чему приводим имена и секунды новых рекордсменов высокогорного катка.

1 500 м среди мужчин. Рекорд «Медеу» отныне принадлежит поляку Яну Шиманскому – 1 минута 47,32 секунды. 1 000 м, женщины. Россиянка Арина Аршинова пробежала дистанцию за 1.19,31. В беге на 500 м среди женщин рекордно отличилась Юлия Козырева (38,84), а у мужчин в коротком спринте сразу пять участников по два раза выбежали из 36 секунд.

Быстрейшим среди них оказался итальянец Мирко Джакомо Ненци – 35,25 секунды. И наконец, рекордным для «Медеу» временем в командной гонке преследования будет результат женского трио из Польши – 3.12,75.

Этот чемпионат был еще и тестовым для организаторов 28-й Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2017 году в Алматы. И вот тут впору порадоваться, что многие службы катка и в целом оргкомитет универсиады провели такую международную репетицию и, увы, убедились, что дело это нелегкое, хлопотное и по завершении не сулит одни лишь почести. Но лучше ошибки заметить на тестах, а не на самой универсиаде.

Информационное табло на катке два дня давало сбои, снег полностью не был удален ни с трибун, ни с территории вокруг ледяных дорожек. А вот транспортные службы и пресс-центр чемпионата сработали весьма неплохо. Посмотрим, что покажут следующие тестовые состязания, намеченные на начало 2015 года на трамплинах «Сункар» и лыжных трассах вокруг нашего международного «взлетно-посадочного» комплекса.

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