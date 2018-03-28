​Рекорды студентов

Молодые казах­станские спортсмены успешно выступили в столице Беларуси в IV чемпионате мира по скоростному бегу на коньках среди студентов. В Минск отправились шестеро атлетов нашей страны, показавших лучшие результаты за все время участия в этих состязаниях. Даже II чемпионат мира среди студентов, проходивший в 2015 году в Алматы, на Медео, не был столь щедр для земляков на медали. Чемпионом ФИСУ в беге на 1 500 м стал казахстанец Иван Аржаников, выигравший «золото» с результатом 1 мин. 49,23 сек. Рядом с ним, на третьей ступеньке пьедестала почета, в миг триумфа стоял еще один представитель нашей страны – Демьян Гаврилов. Оба они на «полуторке» установили личные рекорды. «Серебро» в Минске в командной гонке завоевали Иван Аржаников, Демьян Гаврилов и Дмитрий Морозов. Еще 3 бронзовые награды в копилку сборной РК внесли Артем Крикунов (500 м), Дмитрий Морозов (5 000 м) и трио в командном спринте – Иван Аржаников, Александр Кленко, Артем Крикунов.

Турнир в Минске стал дебютным в роли старшего тренера студенческой сборной Казах­стана, нашего известного стайера Дмитрия Бабенко.