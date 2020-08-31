Рекультивируют опасную свалку

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​ Асет Калымов, Алматинская область

Текелийский свинцово-цинковый комбинат (СЦК) был создан на базе месторождения полиметаллических руд в далеком 1942 году. В конце прошлого века запасы сырья истощились, и градообразующее предприятие закрылось. Сегодня на базе бывшего комбината действует горноперерабатывающий комп­лекс, выпускающий чугун по инновационной технологии...

На днях жителей моногорода Текели обрадовала новость о начале работ по рекультивации и обеззараживанию технологических отходов – «хвостов», оставшихся после закрытия СЦК.

Уже много лет полигон пло­щадью около 70 га, где складировались отходы, остается бесхозным и заброшенным, а потому представляет серьезную экологическую угрозу. Объект расположен на окраине города, рядом с дачным массивом. На его территории скопилось без малого 35 млн тонн (!) производственных «хвос­тов». После обогащения руды шламовые отходы практически бесконтрольно свозились сюда и вместо необходимой присыпки грунтом просто заливались водой. При этом возникал риск попадания токсичных химикатов в подземные источники.

Горожане, общественники, экологи неоднократно ставили перед местными властями вопрос о рекультивации «хвостохранилища». В начале 90-х годов учеными из Алматы проводились в Текели исследования, по результатам которых выяснилось, что содержание свинца в почве намного превышает предельно допустимую концентрацию. Медики фиксировали рост онкологических, психоневрологических, кожных и аллергических заболеваний среди местного населения. О неблагоприятной экологической ситуации в горняцком городе сообщали в своих запросах Правительству депутаты Мажилиса Парламента.

– Мы безмерно рады, что наконец-то будет ликвидирована эта свалка, в которой содержится огромное количество тяжелых металлов – свинца, цинка, меди, – говорит руководитель одного из местных НПО Мира Бочарникова. – Особенно опасно «хвостохранилище» в ветреную погоду, когда пыль вместе с вредными веществами поднимается вверх и загрязняет все вокруг, включая водоемы, сельхозугодья. Все это пагубно влияет на здоровье людей.

По информации главного инженера подрядной организации, ведущей рекультивацию свалки, Рашида Кувашева, работы будут завершены до конца текущего года. Всего завезут 376 тыс. кубометров суглинка, которым будет засыпана площадь полигона. Пос­ле чего территорию планируется озеленить и облагородить. На эти цели из республиканского и областного бюджетов выделено свыше 600 млн тенге.

К слову, это не единственное «хвостохранилище» Текелийского свинцово-цинкового комбината. Еще одно площадью 40 га находилось близ поселка Рудничного, что в 60 км от Текели. Химполигон, доставлявший большие проблемы местным жителям, был ликвидирован в 2011 году.

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