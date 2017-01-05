Жанна, работая в различных техниках, умеет заставить «заговорить» возвышенным слогом бронзу, папье-маше, другие материалы. Ее руками движет любовь к людям и к родной земле. И эту особенность не могут не замечать посетители.

Они подолгу останавливаются у «Абая» и «Чокана Валиханова». Поражают не столько образы, сколько тончайшие грани потаен­ной работы ума и души этих великих людей, переданные автором. Мастерски владея приемами станковой пластики, Жанна создает скульптурные портреты, покоряющие благородством и глубиной чувств.

Особая притягательность у женской серии «Туркестанское утро», «Индира», «Сулу», «Айгерим». Каж­дая из красавиц возвышенна и прекрасна. Как признается сама Жанна, это целая галерея парадоксальных образов восточной женщины с ее таинственным миром чувственности и загадочности, хрупкости и стойкости, физичес­кой слабости и силы духа. Здесь есть то, что называется одухотворенность. Это можно увидеть и почувствовать.

Особое место на выставке занимает «Джайлау» – парящая в воздухе отара овец, плавно спускаю­щаяся с невидимого холма. Над ней возвышается пастух с мальчиком-подпаском, а перед их глазами морем разливается степь, наполненная ароматным разнотравьем, пронизанная вольным ветром. Стоит взглянуть пристальней на мальчика и пастуха, и ты понимаешь, насколько органично их единение с природой и насколько гармоничен внутренний мир.

– Эта работа особенно близка мне, – рассказывает Жанна, – ведь мои предки тоже были пастухами. И дедушка, и папа. Я занималась «Джайлау» примерно полгода. Это лепка, отливка, формовка, доводка. Важно было арку поставить на стекло-постамент. В этом и заключалась сложность доводки. Стек­ло я выбрала не случайно. Игра отражений тоже играет важную роль. Ключевую. Я рассматриваю эту работу как макет к монументальному соору­жению. Будь арка в масштабе, позво­ляющем проходить под ней, впечатление было бы намного сильнее.

Мировоззренческий характер носит и работа «Тан» – белый баран на белой горе. Семантически, по мнению автора, баран – символ земной жизни, материального достатка. Он связан с миром, где необходима устойчивость и защищенность. Гора – олицетворение величия и стойкости духа. В какой-то степени это и есть концепт творческого мироощущения автора, уходящего к глубинным истокам народной мудрости.

Жанна Нугербекова, обучаясь в Санкт-Петербургском государст­венном институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, успешно сочетает теорию с практикой. Учеба не мешает ей участвовать в конкурсах и выставках. А их в ее активе уже около двух десятков. Кстати, понравившуюся многим зрителям работу «Джайлау» одобрил руко­водитель Жанны – профессор Владимир Горевой. Он поддержал идею и дал много ценных советов.

Жанна – победитель международной выставки-конкурса современного искусства «Казахстанская неделя искусств» в Алма­ты, призер и дипломант международных фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге. Знают ее работы и в регионах нашей страны. Молодой скульптор участ­вовала в передвижной выставке «ART-Сапар», которую увидели в Актобе, Семее, Кокшетау, Караганде, Костанае и Усть-Каменогорске.

– Выставку «Рассвет», – говорит Жанна Нугербекова, – мне не удалось бы провести, если б не всемерная поддержка и помощь Национального музея, взявшего на себя доставку произведений и их экспонирование.

Заместитель директора Абай Сатубалдин, выступая на вернисаже, отметил, что музей поддерживает молодых художников и скульп­торов, помогает в реализации интересных идей. И прежде всего для того, чтобы талантливые казахстанцы стали узнаваемы, а их работы востребованы обществом.

Жанне нравится смотреть на реакцию, вызываемую ее работами. Если они радуют людей, ее это вдохновляет. Так что пусть скульптор смотрит на нас, а мы – на ее послания нам. Ведь каждое из них – философская притча о ценностях, не подвластных изменчивому времени.