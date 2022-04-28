Религиовед Центра изучения религий города Нур-Султан: Казахстан – светское государство

Казахстан – светское государство. Это положение отражает отношение казахстанского государства к религии, в соответствии с которым никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом (Конституция РК). Государство обеспечивает свободу законной деятельности религиозных объединений, но не вмешивается в определение гражданами своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в деятельность религиозных объединений, не возлагает на них выполнение функций государственных органов и органов местного самоуправления. То есть государство не вмешиваются в деятельность религиозных объединений, за исключением случаев, когда они нарушают закон. В свою очередь религиозные объединения не вмешиваются в деятельность государства.

Хочется отметить, что мы сейчас живем в период постсекуляризма. Постсекуляризм – современная теоретическая концепция в философии и религиоведении, согласно которой идея секуляризации продемонстрировала свою несостоятельность, так что религиозные идеи и институты не отмирают, а по-прежнему занимают заметное место в современных обществах. Основной пафос эпохи Просвещения заключался в освобождении человеческого разума из плена суеверий и религиозного тумана. В итоге эта идея вылилась в концепцию, согласно которой модернизацию сопровождает неизбежная секуляризация, постоянное снижение роли религии в обществе. Современная ситуация в мире, в частности – бурный рост новых религиозных движений, показала, что реальные процессы гораздо сложнее схемы секуляризма. По словам Хосе Казановы, «становиться постсекулярными – совсем не значит обязательно становиться снова религиозными», это значит пересмотреть упрощающее стадиальное противопоставление религиозного и секулярного как до-рационального и рационального.

Сейчас религия возвращается в сердца людей, восстанавливаются разрушенные Советской властью культовые сооружения, строятся новые и религия становится частью жизни практически каждого казахстанца.

В то же время наше законотворчество не строится на священных текстах Корана, Библии или Бхагавад-гиты.

Как известно, 11 октября 2011 года в действие вступил Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Важность данного Закона заключается в том, что он своим положением утверждает Республику Казахстан:

– демократическим, светским государством;

– подтверждает право каждого на свободу совести;

– гарантирует равноправие каждой личности, независимо от ее религиозного убеждения;

– признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа;

– уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана;

– признает важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан.

Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» подтверждает силу важности и значимости принципа светскости, заложенного в фундаментальных положениях Конституции (Основной Закон) Республики Казахстан.

Утверждая себя светским государством, Республика Казахстан в своей Конституции и текущем законодательстве закрепила ключевые принципы, в соответствии с которыми строятся отношения религиозных объединений и государства:

- принцип отделение религиозных объединений от государства;

- принцип отделения государственной системы воспитания и образования от религиозных объединений, принцип законности.

Приоритетное значение в условиях светского Казахстана имеет принцип отделения религиозных объединений от государства, в соответствии с которым религиозные объединения не являются субъектами политической деятельности, а также не участвуют в государственном управлении, в формировании государственных органов.

Отсюда следует резюмировать важный посыл – отделение государства от религиозных объединений является ключевым принципом построения взаимоотношений светской власти.

Отделение от государства религиозных объединений и объединений, деятельность которых направлена на распространение идеологии, – один из существенных признаков светскости государства, отражающий или закрепляющий независимость государства и государственно-правовых отношений от санкционирования или давления религии и от подчинения государственной деятельности религиозным объединениям.

Государство и религиозные объединения – не равноправные субъекты, чтобы абсолютизировать их отделение друг от друга; здесь всегда присутствует верховенство государства.

Согласно действующему праву в сфере религии, на религиозные объединения не возлагается выполнение функций государственных органов; они не участвуют в деятельности политических партий, не оказывают им финансовую поддержку, не занимаются политической деятельностью.

При этом свобода совести как конституционно-правовое понятие означает разрешенное и гарантированное законами государства право субъектов мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями, самостоятельно определять свое отношение к религии и совершать действия при условии соблюдения законности и правопорядка.

Сущность свободы совести сводится к наличию у человека узаконенных возможностей поступать не по принуждению, а так, как он считает необходимым в соответствии со своими убеждениями при условии соблюдения установленного правопорядка.

Казахстанские граждане равны перед законом во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни, независимо от отношения к религии. Прямое или косвенное ограничение прав или установление каких-либо преимуществ граждан, в зависимости от их отношения к религии, или возбуждение связанных с этим вражды и ненависти, либо оскорбление чувств граждан, а также осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, влекут ответственность, установленную законодательством нашего государства. Также никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения гражданских обязанностей, за исключением предусмотренных законом случаев. Замена исполнения одной обязанности на другую по мотивам религиозных убеждений опускается только в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Религиозные объединения в рамках законодательства могут оказывать содействие и помощь государству в выполнении функций социальной защиты граждан, культурно-воспитательной деятельности. Следует подчеркнуть, что конституционно-правовые аспекты светскости республики обусловлены соответствующими международно-правовыми документами.

Все мировые и традиционные религии учат человека любви, добру, состраданию, милосердию и справедливости. Вековая миссия мировых и традиционных религий – защищать и поддерживать духовный и этический ресурс человека и общества, дать нравственные ориентиры в изобилующем проблемами мире.

Ни одна религия не отрицает права каждого на счастливую, достойную жизнь. В Казахстане сама политика государства, Конституция способствуют свободному развитию народов и религий; более того, эта политика проводится таким образом, что сами религиозные конфессии не могут ущемлять друг друга.

Религиовед Центра изучения религий города Нур-Султан Олег Синяков